 
Экономика

Россиянам начнут начислять пени за неуплаченные налоги со 2 декабря

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Россиянам необходимо оплатить имущественные налоги за 2025 год до 1 декабря 2026 года включительно. Уже со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начислять пени, из-за чего сумма долга будет расти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федеральной налоговой службе России.

Речь идёт о налогах на квартиры, дома, гаражи, земельные участки, автомобили и другое имущество. Также до 1 декабря необходимо оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если он указан в налоговом уведомлении.

Размер пеней зависит от суммы долга и ключевой ставки Центрального банка. За каждый день просрочки начисляют 1/300 действующей ставки от суммы задолженности. Например, при ставке 14% за каждую тысячу рублей долга придётся доплачивать около 47 копеек в день. Если задолженность составляет 10 тысяч рублей, за 30 дней набежит около 140 рублей. При долге в 50 тысяч рублей - около 700 рублей. Если ключевая ставка изменится, изменится и размер пеней.

Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». Тем, кто не пользуется электронными сервисами, уведомления направляют по почте.

Оплатить налоги можно онлайн, через банк, почтовое отделение или МФЦ. Если не погасить задолженность, налоговая служба направит требование об оплате. Если его проигнорировать, долг могут взыскать принудительно, в том числе с привлечением судебных приставов.

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