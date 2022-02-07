Экономика

Сотрудников МФЦ в Псковской области научили принимать налоговые декларации

Специалисты УФНС России по Псковской области провели консультативно-обучающий семинар с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» (МФЦ) на тему приема налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной налоговой службы.

В ходе обучения специалист отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Людмила Шкредова рассказала сотрудникам МФЦ о специфике заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2021 год при предоставлении социальных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов. Особое внимание она заострила на перечне документов, необходимых для заполнения декларации, а также на сроках предоставления данной услуги.

Также в качестве докладчика выступил заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев, который разъяснил правила применения различных систем налогообложения при создании юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Юридические лица могут применять как общую систему налогообложения, так и упрощенную систему налогообложения. Индивидуальные предприниматели, кроме указанных выше режимов - патентную систему налогообложения или налог на профессиональный доход - специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, вправе применять единый сельскохозяйственный налог, пояснили в ведомстве.

Сергей Голубев также посоветовал пользоваться информационными онлайн-сервисами, размещенными на сайте ФНС России «Налоговый калькулятор - Выбор режима налогообложения» и «Какой режим подходит моему бизнесу?».

В налоговой напомнили, что взаимодействие УФНС России по Псковской области и ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области» осуществляется на основе соглашения, которое призвано расширить доступность получения всего перечня налоговых услуг жителями региона.

В настоящее время на территории Псковской области работает 24 отделения МФЦ, то есть в каждом районном центре региона, в которых оказывается 22 услуги ФНС.