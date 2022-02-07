Экономика

Бизнес предрек рост цен на стройматериалы до 10%

Бизнес предупредил о росте цен на отделочные стройматериалы, древесные плиты до 10% в 2022 году. Причина — в вероятном увеличении с 5% до почти 20% ввозной пошлины на компонент для их производства (меламин), сообщили в Ассоциации мебельных и деревоперерабатывающих предприятий России (АМДПР).

Поднять пошлины рекомендовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) после жалобы на китайский демпинг со стороны отечественного монополиста по производству меламина — «Невинномысского азота» (входит в группу «Еврохим»), пишет газета «Известия».

В России выпускается меламин низкого давления, но для производства древесных плит, соответствующих современным мировым стандартам качества, необходим меламин высокого давления, который производят только за рубежом, уточнили в ассоциации.

АМДПР обратилась с ФАС с просьбой разобраться в ситуации во избежание роста цен и формирования монополии. В регуляторе сообщили, что письмо поступило в ведомство и рассматривается в установленном порядке.