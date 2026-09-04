На премию «Человек труда» в Псковской области претендуют 12 человек

Отборочный этап национальной премии «Человек труда» стартовал в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 4 сентября. Цель премии - повышение престижа инженерных и рабочих профессий, на нее в Псковской области претендуют 12 человек. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН
Мероприятие проводят в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё» совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России. Сегодня в оценке заявок участников приняли участие депутат Государственной Думы, руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский, министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, региональный председатель общественного совета партпроекта «Выбирай своё» Андрей Козлов, а также представители некоммерческих общественных организаций региона.
Эксперты оценили заявки по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание».
Комиссия рассмотрела пять претендентов на звание «Молодой специалист», трех кандидатов в номинации «Технологический лидер», трех соискателей в категории «Лучший наставник» и одну заявку в номинации «Семейные трудовые династии».
Всего в Псковской области на участие в премии поступило 12 заявок от восьми предприятий. Региональный оргкомитет определит не более трех победителей, которые представят область на федеральном финальном этапе премии. Главная цель заключается в повышении престижа инженерных и рабочих профессий, популяризации честного труда и стимулировании профессионального роста молодежи в регионе.
Руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России отметил, что проект охватывает направления, актуальные для Псковской области, поскольку в регионе работает большое количество промышленных производственных предприятий со слаженными коллективами.
Александр Козловский поблагодарил всех участников и жюри за работу. Он надеется, что мероприятие даст дополнительную возможность рассказать о людях, которые своими руками производят конкретную продукцию. Председатель организационного комитета пожелал конкурсантам успеха и указал, что региону предстоит достойно представить свои кадры на федеральном этапе.
Следом слово взяла сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова: «Труд становится всё более популярным среди молодёжи и взрослых, а человек труда остаётся главной ценностью для развития Псковской области». Она обратила внимание на важную роль общественных объединений в поддержке работников.
Сенатор подчеркнула необходимость вовлечения молодого поколения в трудовые процессы и обозначила удовлетворение активным участием старшего поколения в работе областного оргкомитета премии. Она указала, что все участники совместно работают над тем, чтобы люди проходили плодотворный, счастливый и успешный трудовой путь, и чтобы они реализовывали свой потенциал именно на территории области.
В завершение выступления Наталья Мельникова пожелала членам жюри объективности при оценке кандидатов. «Желаю жюри быть справедливым и расставлять правильные акценты для того, чтобы участники действительно почувствовали эту справедливость, и чтобы самые лучшие оказались на вершине, — сказала она. — Спасибо вам огромное, что вы откликнулись, что мы все здесь, и что мы единой командой делаем такие отличные проекты».
Затем к участникам обратился глава Пскова Борис Елкин. По его словам, все соискатели отборочного этапа национальной премии «Человек труда» уже являются победителями, поскольку конкурс позволяет специалистам набраться опыта и развить профессиональные навыки.
Глава города отметил ценность стремления людей пробовать себя в новых направлениях, помимо выполнения текущих обязанностей. Он подчеркнул, что даже те соискатели, которые не попадут в финальную часть, все равно приобретут ценный опыт и умения, а также смогут пообщаться и обменяться мнениями друг с другом.
Градоначальник пожелал удачи всем конкурсантам. «Жюри отберет сильнейших», – добавил он. При этом глава Пскова призвал тех, кто не пройдет в финал, не отчаиваться и продолжать участвовать в ежегодном конкурсе.
«Тем, кто не попадёт в финальную часть, не отчаиваться, в любом случае участвовать, учитывая, что это ежегодная история», — заметил глава города. Он призвал привлекать как можно больше коллег, чтобы все конкурировали друг с другом. «Конкуренция действительно позволяет собрать лучших. Поэтому всем удачи», — завершил он свое выступление.
Как отметил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов, к национальной премии «Человек труда» растёт интерес как со стороны работников, так и со стороны работодателей.
Алёна Трунова уточнила, что в конкурсе участвуют молодые специалисты, лучшие наставники, технологи, руководители производств, инженеры-технологи и заместители начальников смен. «Сегодня в рамках рассмотрения анкет мне посчастливилось увидеть большое количество очень интересных заявок от специалистов», - поделилась министр.
В ближайшие недели организационный комитет подсчитает голоса и подведет окончательные итоги регионального этапа. Анкеты трех избранных победителей направят в центральный оргкомитет для участия в финальном этапе национальной премии, который пройдет с 1 октября по 15 ноября.
Можно отметить, что отборочный этап премии вышел за рамки формальной оценки заявок. Совместная работа депутатов, профильного министра и представителей общественности показывает системный подход региона к кадровой политике. Предстоящий отбор трех финалистов из 12 претендентов стимулирует здоровую профессиональную конкуренцию и мотивирует работников к обмену опытом.
Мероприятие подтверждает, что Псковская область целенаправленно выстраивает связь между поколениями, сохраняя трудовые династии и привлекая молодежь на промышленные предприятия.
Екатерина Власьева