На премию «Человек труда» в Псковской области претендуют 12 человек

Отборочный этап национальной премии «Человек труда» стартовал в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 4 сентября. Цель премии - повышение престижа инженерных и рабочих профессий, на нее в Псковской области претендуют 12 человек. Подробнее - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

Мероприятие проводят в рамках партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё» совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России. Сегодня в оценке заявок участников приняли участие депутат Государственной Думы, руководитель региональных отделений Союза машиностроителей России и Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский, министр труда и занятости Псковской области Алена Трунова, региональный председатель общественного совета партпроекта «Выбирай своё» Андрей Козлов, а также представители некоммерческих общественных организаций региона.

Эксперты оценили заявки по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов» и «Трудовое патриотическое воспитание».

Комиссия рассмотрела пять претендентов на звание «Молодой специалист», трех кандидатов в номинации «Технологический лидер», трех соискателей в категории «Лучший наставник» и одну заявку в номинации «Семейные трудовые династии».

Всего в Псковской области на участие в премии поступило 12 заявок от восьми предприятий. Региональный оргкомитет определит не более трех победителей, которые представят область на федеральном финальном этапе премии. Главная цель заключается в повышении престижа инженерных и рабочих профессий, популяризации честного труда и стимулировании профессионального роста молодежи в регионе.

«Конкурс «Человек труда» популяризирует рабочие специальности и поддерживает промышленные предприятия региона, где люди остаются главной ценностью», – выступил председатель организационного комитета, депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

Руководитель регионального отделения Союза машиностроителей России отметил, что проект охватывает направления, актуальные для Псковской области, поскольку в регионе работает большое количество промышленных производственных предприятий со слаженными коллективами.

«Люди, в первую очередь, это самое ценное, что есть в любой организации, — подчеркнул Александр Козловский. — И, конечно, эти проекты нацелены на то, чтобы популяризировать рабочие специальности, производственные предприятия в целом, оказывать им некую поддержку, давать огласку тому, чем они занимаются. В этом заключается главная цель и задача этого конкурса».

Александр Козловский поблагодарил всех участников и жюри за работу. Он надеется, что мероприятие даст дополнительную возможность рассказать о людях, которые своими руками производят конкретную продукцию. Председатель организационного комитета пожелал конкурсантам успеха и указал, что региону предстоит достойно представить свои кадры на федеральном этапе.

Следом слово взяла сенатор Российской Федерации от Псковской области Наталья Мельникова: «Труд становится всё более популярным среди молодёжи и взрослых, а человек труда остаётся главной ценностью для развития Псковской области». Она обратила внимание на важную роль общественных объединений в поддержке работников.

«Сегодня много некоммерческих организаций объединяет и поддерживает людей, которые трудятся на нашей Псковской земле, — отметила Наталья Мельникова. — Мы видим, что из года в год труд становится очень популярным не только среди взрослых, но и среди молодёжи».

Сенатор подчеркнула необходимость вовлечения молодого поколения в трудовые процессы и обозначила удовлетворение активным участием старшего поколения в работе областного оргкомитета премии. Она указала, что все участники совместно работают над тем, чтобы люди проходили плодотворный, счастливый и успешный трудовой путь, и чтобы они реализовывали свой потенциал именно на территории области.

«Мы всё для этого делаем, — заверила сенатор. — Я хочу вас всех поблагодарить за такое участие, сочувствие и готовность подставить плечо этому проекту. Считаю, что это очень важно: у проекта большой путь, и мы будем его обязательно поддерживать».

В завершение выступления Наталья Мельникова пожелала членам жюри объективности при оценке кандидатов. «Желаю жюри быть справедливым и расставлять правильные акценты для того, чтобы участники действительно почувствовали эту справедливость, и чтобы самые лучшие оказались на вершине, — сказала она. — Спасибо вам огромное, что вы откликнулись, что мы все здесь, и что мы единой командой делаем такие отличные проекты».

Затем к участникам обратился глава Пскова Борис Елкин. По его словам, все соискатели отборочного этапа национальной премии «Человек труда» уже являются победителями, поскольку конкурс позволяет специалистам набраться опыта и развить профессиональные навыки.

Глава города отметил ценность стремления людей пробовать себя в новых направлениях, помимо выполнения текущих обязанностей. Он подчеркнул, что даже те соискатели, которые не попадут в финальную часть, все равно приобретут ценный опыт и умения, а также смогут пообщаться и обменяться мнениями друг с другом.

«Это важно, чтобы действительно рабочие и тяжёлые специальности не только развивались, но и получали поощрение, чтобы их труд ценило не только руководство, но и общество», — указал Борис Елкин.

Градоначальник пожелал удачи всем конкурсантам. «Жюри отберет сильнейших», – добавил он. При этом глава Пскова призвал тех, кто не пройдет в финал, не отчаиваться и продолжать участвовать в ежегодном конкурсе.

«Тем, кто не попадёт в финальную часть, не отчаиваться, в любом случае участвовать, учитывая, что это ежегодная история», — заметил глава города. Он призвал привлекать как можно больше коллег, чтобы все конкурировали друг с другом. «Конкуренция действительно позволяет собрать лучших. Поэтому всем удачи», — завершил он свое выступление.

Как отметил председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов, к национальной премии «Человек труда» растёт интерес как со стороны работников, так и со стороны работодателей.

«Профсоюзы тоже максимально вовлечены в процесс выдвижения кандидатов и сопровождение достойных. По сути, премия как один из инструментов выполнения государственной задачи популяризации честного, самоотверженного труда, повышения авторитета рабочих профессий, развития института наставничества, внедрения инновационных технологий. Для профсоюзного движения России это в том числе площадка, где мы заявляем о необходимости формирования социального суверенитета, а социальный суверенитет - это когда повышение производительности труда не перекладывается целиком и полностью на работника, это когда работают современные, инновационные технологии, когда обеспечено безопасное рабочее место, работник получает достойную заработную плату за норму рабочего времени, которая позволяет создавать семью, растить детей, повышать свою квалификацию и при этом полноценно культурно развиваться!» - прокомментировал председатель Псковского облсовпрофа.

Алёна Трунова уточнила, что в конкурсе участвуют молодые специалисты, лучшие наставники, технологи, руководители производств, инженеры-технологи и заместители начальников смен. «Сегодня в рамках рассмотрения анкет мне посчастливилось увидеть большое количество очень интересных заявок от специалистов», - поделилась министр.

В ближайшие недели организационный комитет подсчитает голоса и подведет окончательные итоги регионального этапа. Анкеты трех избранных победителей направят в центральный оргкомитет для участия в финальном этапе национальной премии, который пройдет с 1 октября по 15 ноября.

Можно отметить, что отборочный этап премии вышел за рамки формальной оценки заявок. Совместная работа депутатов, профильного министра и представителей общественности показывает системный подход региона к кадровой политике. Предстоящий отбор трех финалистов из 12 претендентов стимулирует здоровую профессиональную конкуренцию и мотивирует работников к обмену опытом.

Мероприятие подтверждает, что Псковская область целенаправленно выстраивает связь между поколениями, сохраняя трудовые династии и привлекая молодежь на промышленные предприятия.

Екатерина Власьева