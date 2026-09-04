 
Экономика

Андрей Костин, ВТБ: Ключевая ставка больше повышаться не будет

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Кредитование российской экономики продолжает расти, а ключевая ставка Банка России будет снижаться – такой прогноз дал в рамках ВЭФ 2026 президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала Россия24.

По его словам, общие темпы роста кредитования сейчас составляют около 10%, оживает и ипотечное кредитование.

Если у отдельных банков возникает краткосрочная нехватка ликвидности, они привлекают средства у Центробанка — этот механизм давно используется во всем мире, отметил Андрей Костин.

«На сегодня проблем нет. С точки зрения кредитования мы точно не ограничены», — сказал он.

Участники рынка при этом по-разному распределяют кредитные ресурсы между розницей и бизнесом. Например, ВТБ снижает кредитование частных клиентов и делает упор на кредитование предприятий — по нормативам такие кредиты требуют меньше капитала банка.

Что касается ключевой ставки, спикер считает, что дальнейшего ее повышения ждать не стоит.

«На мой взгляд, ставка больше повышаться не будет. Она будет все время постоянно понемножку спускаться», — сказал глава ВТБ, уточнив, что снижение, вероятно, будет плавным и осторожным, поскольку Банк России продолжает внимательно следить за инфляционными ожиданиями.

Ранее главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов счел наиболее вероятным паузу в изменении ставки на заседании совета директоров ЦБ 11 сентября, но не исключил, что Банк России будет рассматривать и возможность снижения КС на 25 бп.

«Магистральная прогнозная траектория остается прежней – мы по-прежнему прогнозируем ключевую ставку 13.50% на конец текущего года», - добавил он. Сейчас ключевая ставка – 14%.

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