ФНС усилит контроль за семейными компаниями

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена тщательнее проверять связанные компании на признаки дробления бизнеса, особенно если льготами для МСП пользуются фирмы родственников или предприятия с общим владельцем или директором. Это следует из августовского проекта приказа службы.

Новый критерий появится в сервисе ФНС для оценки бизнеса. Специальную отметку смогут получить группы компаний, которыми руководят супруги, родители и дети, братья или сестры. Однако одного родства недостаточно: хотя бы одна из фирм должна была в последние три года пользоваться льготами для МСП. Изменения могут заработать с октября 2026 года.

Сама отметка не означает признания бизнеса участником незаконной схемы, не снижает его оценку и не влечет автоматического штрафа. Однако она может привлечь дополнительное внимание налоговой, банков и контрагентов. Кроме того, ФНС планирует использовать сервис при государственных и корпоративных закупках.

Эксперты предупреждают, что под новый критерий могут попасть и добросовестные семейные предприятия. Чтобы избежать подозрений в дроблении, бизнесу важно подтвердить самостоятельность каждой фирмы — наличие собственных сотрудников, ресурсов, договоров, расходов и деловой цели, пишут «Известия».