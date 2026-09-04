УФНС предупредила псковский общепит о штрафах за нарушение порядка выдачи чеков

Кафе, рестораны, бары и другие точки общественного питания обязаны выдавать бумажный кассовый чек до момента оплаты заказа. За его нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, напомнили в УФНС России по Псковской области. Это правило прямо установлено в пункте 5.11 статьи 1.2 федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Новый порядок формирования и предоставления кассовых чеков заведениями общепита распространяются в равной степени как на организации, так и на ИП, оказывающих услуги общественного питания.
Общий порядок выдачи кассового чека в общепите следующий:
- формирование заказа и оказание услуги;
- получение запроса клиента на осуществление расчета;
- формирование и передача бумажного кассового чека на полный расчет (наличный или безналичный);
- оплата за услугу.
Выдавать кассовый чек до момента оплаты при обслуживании клиентов должны:
- официанты в залах ресторанов и кафе;
- администраторы или бармены за стойками в барах и буфетах;
- кассиры за прилавками на предприятиях быстрого питания;
- курьеры при доставке заказов;
- автоматические устройства при самообслуживании.
Нарушение такого порядка, а именно невыдача кассового чека до момента расчета, приравнивается к неприменению контрольно-кассовой техники, что влечет наложение административного штрафа до 30 тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.
Подробнее с рекомендациями по формированию кассовых чеков при оказании услуг общественного питания можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России.