 
Экономика

УФНС предупредила псковский общепит о штрафах за нарушение порядка выдачи чеков

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Кафе, рестораны, бары и другие точки общественного питания обязаны выдавать бумажный кассовый чек до момента оплаты заказа. За его нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, напомнили в УФНС России по Псковской области. Это правило прямо установлено в пункте 5.11 статьи 1.2 федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». 

Новый порядок формирования и предоставления кассовых чеков заведениями общепита распространяются в равной степени как на организации, так и на ИП, оказывающих услуги общественного питания.   

Общий порядок выдачи кассового чека в общепите следующий:

  • формирование заказа и оказание услуги;
  • получение запроса клиента на осуществление расчета;
  • формирование и передача бумажного кассового чека на полный расчет (наличный или безналичный);
  • оплата за услугу.

Выдавать кассовый чек до момента оплаты при обслуживании клиентов должны:

  • официанты в залах ресторанов и кафе;
  • администраторы или бармены за стойками в барах и буфетах;
  • кассиры за прилавками на предприятиях быстрого питания;
  • курьеры при доставке заказов;
  • автоматические устройства при самообслуживании.

Нарушение такого порядка, а именно невыдача кассового чека до момента расчета, приравнивается к неприменению контрольно-кассовой техники, что влечет наложение административного штрафа до 30 тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Подробнее с рекомендациями по формированию кассовых чеков при оказании услуг общественного питания можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России.

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