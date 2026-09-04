УФНС предупредила псковский общепит о штрафах за нарушение порядка выдачи чеков

Кафе, рестораны, бары и другие точки общественного питания обязаны выдавать бумажный кассовый чек до момента оплаты заказа. За его нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, напомнили в УФНС России по Псковской области. Это правило прямо установлено в пункте 5.11 статьи 1.2 федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Новый порядок формирования и предоставления кассовых чеков заведениями общепита распространяются в равной степени как на организации, так и на ИП, оказывающих услуги общественного питания.

Общий порядок выдачи кассового чека в общепите следующий:

формирование заказа и оказание услуги;

получение запроса клиента на осуществление расчета;

формирование и передача бумажного кассового чека на полный расчет (наличный или безналичный);

оплата за услугу.

Выдавать кассовый чек до момента оплаты при обслуживании клиентов должны:

официанты в залах ресторанов и кафе;

администраторы или бармены за стойками в барах и буфетах;

кассиры за прилавками на предприятиях быстрого питания;

курьеры при доставке заказов;

автоматические устройства при самообслуживании.

Нарушение такого порядка, а именно невыдача кассового чека до момента расчета, приравнивается к неприменению контрольно-кассовой техники, что влечет наложение административного штрафа до 30 тысяч рублей в соответствии с частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ.

Подробнее с рекомендациями по формированию кассовых чеков при оказании услуг общественного питания можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России.