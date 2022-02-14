Экономика

Директор «Титан-Полимера» прокомментировал опасения о введении западных санкций

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал опасения по поводу введения новых санкций в отношении российского бизнеса и их возможного влияния на деятельность завода.

В прямой эфир дозвонилась радиослушатель, которая напомнила, что значительный упор в деятельности завода «Титан-Полимера» планируют делать на сотрудничество с зарубежными партнерами. Женщина также озвучила опасения по поводу того, что сегодняшнее положение России во внешней политике не гарантирует того, что в отношении отечественного бизнеса не введут дополнительные санкции.

«Никто не застрахован от политических решений, особенно тех, которые связаны с внешней политикой. Могу сказать, что на сегодняшний день наши партнеры, которые находятся, в том числе, в Германии, США, странах Прибалтики, настроены решительно. Конечно, санкции могут повлиять на ситуацию, но пока все наши партнеры настроены на совместную выгодную работу. Мы надеемся, что все будет хорошо», - сказал Герман Петрушко.