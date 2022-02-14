Экономика

Станислав Осовский: За 4 года «Титан-Полимер» стал точкой притяжения инвестиций в регион

За 4 года завод «Титан-Полимер» стал точкой притяжения инвестиций в Псковскую область. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель Псковского регионального отделения «Деловой России» Станислав Осовский.

«На сегодняшний день "Титан-Полимер" готовится к открытию промышленного предприятия. За эти 4 года "Титан-Полимер" стал точкой притяжения инвестиций в регион. Какое количество работы, работников, сколько было создано рабочих мест, сколько было подрядчиков… Это особенно важно в период пандемии. В том числе благодаря этому чувствуется значительный вклад в оздоровление экономики», - сказал Станислав Осовский.

Председатель Псковского отделения «Деловой России» отметил, что знает много примеров, когда предприниматели благодаря совместной работе с предприятием смогли преодолеть трудности, которые возникли в период пандемии.

Станислав Осовский сообщил, что генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко с начала года стал возглавить комитет по промышленности Псковского регионального отделения «Деловой России». «Думаю, за этим большая перспектива, у нас большие планы по развитию промышленной кооперации и в целом по развитию бизнеса», - добавил гость эфира.