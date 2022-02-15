Экономика

Особенности оплаты налогов за другого человека перечислили псковичам

Платить налоги за другого человека необходимо, руководствуясь определенными правилами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ, который изменил положение статьи 45 НК РФ, платежи за плательщика может внести другой человек. Чтобы обеспечить правильный учет налоговых платежей, перечисленных «иным» лицом, был разработан перечень требований. Их соблюдение обязательно при указании информации в реквизитах распоряжений о переводе денег. Это необходимо для правильной идентификации плательщика и направления денег по назначению.

Правила распространяются на налогоплательщиков и плательщиков сборов, страховых взносов и иных платежей, на налоговых агентов, налоговые органы, законных и уполномоченных представителей налогоплательщика, а также на плательщика сборов, страховых взносов и иных лиц, исполняющих обязанность плательщика.

Так, в платежных документах необходимо указывать следующие реквизиты:

- В поле «ИНН» плательщика (код поля 60) - значение ИНН плательщика (должника), чья обязанность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей исполняется.

- В поле «Плательщик» (код поля 8) - наименование (Ф.И.О.) плательщика – информация о законном, уполномоченном представителе или ином лице, осуществляющем платеж.

- В поле «Назначение платежа» указываются ИНН лица, осуществляющего платеж, и наименование (Ф.И.О.) плательщика (должника), чья обязанность исполняется. Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в рассматриваемом поле «Назначение платежа» и разделяются с использованием знака "//".

В налоговой обратили внимание, что неправильно оформленные платежные документы приводят к некорректному состоянию расчетов с бюджетом. Сформировать верно платежный документ, в том числе при уплате налогов за третьих лиц, поможет сервис, размещенный на сайте ФНС России - «Уплата налогов и госпошлин».