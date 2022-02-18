Экономика

Российские банки собираются повысить ставки по вкладам

Российские банки собираются поднять проценты по вкладам или уже сделали это после повышения ключевой ставки ЦБ. Это показал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.

«По итогам текущего решения Центробанка по увеличению ключевой ставки в течение одной-двух недель мы собираемся пересмотреть внутреннюю денежную политику и ставки по кредитам и вкладам. Прогнозируем рост ставок в среднем также на один процентный пункт», — сказал руководитель кластера розничного кредитования МТС Банка Иван Барсов.

Повысить доходность по вкладам до 25 февраля планируют в Росбанке, не исключают этого и в МКБ.

«В своей политике по ставкам мы ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией», — рассказали в «Открытии».

Некоторые банки уже успели повысить ставки: ВТБ — на полтора процентных пункта, до десяти процентов по срочным вкладам, Альфа-банк — также до десяти процентов, «Уралсиб» — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта. Выросли ставки и в Сбербанке — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.

Среди тех, кто уже повысил ставки, есть и такие банки, которые намерены сделать это еще раз. Так, в «Русском Стандарте» их уже подняли на 0,5-1 процентный пункт и не исключают нового повышения. В ПСБ на прошлой неделе ставки по всей линейке вкладов выросли на 0,3-0,7 процентного пункта, до максимальных 11 процентов годовых, а с 22 февраля банк собирается поднять доходность по линейке накопительных счетов — в среднем на полтора процентных пункта, максимум до 9,5 процента.