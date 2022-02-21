Экономика

Более 160 организаций Псковской области сработали с прибылью в 2021 году

Более 160 организаций Псковской области сработали с прибылью в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций за январь-ноябрь 2021 года в действующих ценах составил 13,4 млрд рублей и увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 25,7% (по России – в 2,5 раза).

Прибыль получили в размере 17,9 млрд рублей, убыток имели 83 организации на сумму 4,5 млрд рублей.

Доля убыточных организаций составила 33,6% и уменьшилась по сравнению с январем-ноябрем 2020 года на 6,9 процентного пункта. Наибольшая доля убыточных организаций наблюдалась в следующих видах экономической деятельности:

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» (75,0%);

«Транспортировка и хранение» (60,0%);

«Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений» (60,0%);

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (55,6%).

Оборот розничной торговли в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах на 7,9% (по России – на 7,3%). В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной торговли в 2021 году увеличился и составил 233 тысячи рублей (в 2020 году – 200 тысяч рублей).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,7%, непродовольственных – 52,3% (в целом по России также отмечалось преобладание непродовольственных товаров – на их долю приходилось 53,0%).

Сохранялась тенденция уменьшения доли продаж товаров на розничных рынках и ярмарках (с 2,8% от общего оборота розничной торговли в 2020 году до 2,4% в 2021 году). В целом по России доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в 2021 году снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 4,6%.

Оборот общественного питания вырос за год на 8,6% (по России – на 23,5%).

Объем платных услуг населению в 2021 году составил 30 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах на 9,5% (по России – на 17,6%).

В структуре объема платных услуг населению в 2021 году преобладали коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги. На их долю в общем объеме платных услуг населению суммарно приходилось 54,6% (в 2020 году – 58%).

В расчете на душу населения Псковской области объем платных услуг в 2021 году увеличился и составил 48,2 тысячи рублей (в 2020 году – 42,1 тыс. рублей).