Экономика

Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21%

Сбербанк со среды вновь повысил ставки по вкладам, максимальная доходность по депозитам в рублях теперь составляет 21%, сообщили в пресс-службе банка.

«Сбербанк снова существенно повысил ставки по вкладам. Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев. Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%. В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тысячи долларов, 5% от 10 тысяч долларов, 6% от 100 тысяч», - говорится в сообщении.

Накануне Банк России на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20 с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз подобное собрание произошло в декабре 2014 года: тогда ставку повысили на 6,5 процентного пункта — до 17%. Тогда такой уровень ставки продержался около семи недель, пишет РИА Новости.

Вслед за решением ЦБ Сбербанк с 1 марта повысил ставки по депозитам: максимальная доходность в рублях составит 18%, в долларах — 5%, в евро — 3,5%.

В валюте Сбербанк предложит ставки 4% от 1 тысячи долларов, 5% от 10 тысяч долларов, 6% от 100 тысяч долларов.