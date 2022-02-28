Экономика

Как получить отсрочку по оплате налогов до трех лет, объяснили псковичам

Юрлица, ИП и физлица, которые не могут оплатить налоги в срок, вправе получить отсрочку/рассрочку на срок до трех лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федеральной налоговой службе по Псковской области.

Среди причин, которые могут стать основанием для предоставления отсрочки или рассрочки по федеральным налогам и страховым взносам, обозначены, в том числе:

непредставление финансирования из бюджета либо задержка оплаты выполненных работ по государственными (муниципальным) контрактам;

угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) при единовременной уплате налога;

причинение ущерба в результате стихийного бедствия или иных обстоятельств непреодолимой силы;

деятельность носит сезонный характер.

Полный перечень оснований, при наличии которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка, закреплен пунктом 2 статьи 64 НК РФ.

Узнать, может ли быть конкретному физическому лицу или предпринимателю предоставлена отсрочка или рассрочка, поможет «Интерактивный помощник в получении рассрочки по уплате налогов», добавили в учреждении.

После заполнения анкеты интерактивный помощник сообщит, можно ли получить рассрочку. Если ответ будет положительный, онлайн-сервис выдаст список необходимых документов и расскажет, что нужно сделать, объяснили специалисты.