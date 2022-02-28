Экономика

ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%

Банк ВТБ принял решение о повышении процентных ставок по сберегательным продуктам, в том числе и по валютным депозитам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Теперь максимальные ставки по рублевым вкладам и накопительным счетам достигнут 21% годовых, по депозитам в долларах - 8%, в евро - 7%. Изменения вступают в силу сегодня, 2 марта.

Ставка по рублевому вкладу увеличивается до 21% годовых. Средства на депозите размещаются на 6 месяцев без опций снятия и пополнения. Максимальная доходность доступна как при открытии депозита в ВТБ Онлайн, интернет-банке и устройствах самообслуживания, так и в офисах.

ВТБ также принял решение об увеличении ставок по валютным сбережениям. Доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на 3 месяца составит 8% годовых, в евро - 7% годовых. Это позволит получить максимальную выгоду от валютных накоплений в рамках классических сберегательных инструментов.

Кроме того, повысилась до 21% базовая ставка по накопительному счету «Сейф», который позволяет гибко управлять сбережениями и получать доходность на уровне лучших ставок по депозитам. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток размещаемых средств и выплачиваются ежемесячно. Отмечается, что этот счет пользуется повышенной популярностью у клиентов: с момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тысяч таких счетов, в том числе 130 тысяч - после последнего повышения ставки 28 февраля. Для клиентов, у которых уже открыт накопительный счет «Сейф», ставка повысится автоматически.



ВТБ продолжает обслуживание клиентов в обычном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений. Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов. Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

Подробнее можно узнать на сайте Банка ВТБ (ПАО).