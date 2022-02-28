Экономика

Около 900 миллионов рублей налоговых вычетов получили жители Псковской области

Почти 900 миллионов рублей налоговых вычетов получили жители Псковской области в прошлом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной УФНС.

В 2021 году в налоговые органы Псковской области жители региона представили более 58 тысяч деклараций о доходах по форме 3-НДФЛ. Налогоплательщикам возвратили 894 миллиона 232 тысячи рублей налоговых вычетов.

Это вычеты за строительство и покупку жилья, оплату медикаментов, лечение, обучение и добровольное страхование, которые были отражены в декларациях о доходах, поданных за предшествующие 2021 году налоговые периоды.

«Псковичи стали гораздо активнее пользоваться возможностью вернуть налоговый вычет. Количество деклараций 3-НДФЛ, поданных для получения вычетов, в 2021 году на 27% превысило уровень 2020 года», – отметили в учреждении.

В этом году подать декларацию на получение имущественного и социального вычетов, в том числе за лечение обучение и приобретение медикаментов можно за 2021, 2020 и 2019 годы, так как вычеты представляются за три минувших года.

Сроком 30 апреля ограничены только те декларации, которые отражают доходы от продажи недвижимости, выигрышей и подарков.

Причем с этого года перечень тех, кто должен отчитаться о доходах, существенно сократился. Если стоимость реализованного нежилого имущества, например, гаража или транспорта не превышает 250 тысяч рублей, теперь подавать декларацию не нужно. Даже если такое имущество находилось в собственности менее трех лет.

Что касается продажи жилья, то такой доход не должен превышать 1 миллион рублей. Также не нужно отчитываться за продажу имущества, находившегося в собственности больше пяти лет. В иных случаях обязанность декларировать доходы от продажи имущества остается, добавили в налоговой.