Экономика

Влияние системообразующих предприятий на соцстабильность оценят в Псковской области

Постоянный мониторинг системообразующих предприятий начнут проводить в Псковской области, чтобы оценить их влияние на занятость населения и социальную стабильность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на слова депутата Государственной Думы, заместителя руководителя фракции партии Александра Борисова.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Фракция "Единой России" в Государственной Думе принимает непосредственное участие в разработке мер по поддержанию стабильной работы экономики страны. Наши партийцы вошли в оперативный штаб правительства по подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций. Субъекты РФ смогут направлять в оперативный штаб свои предложения, чтобы в сжатые сроки разработать и применить новые меры поддержки экономического сектора, в частности, предприятий. В Псковской области под руководством губернатора Михаила Ведерникова будет проводиться постоянный мониторинг системообразующих предприятий региона с целью оценки их влияния на занятость населения и социальную стабильность» — отметил Александр Борисов.

В региональном отделении партии отметили, что «Единая Россия» принимает самое активное участие в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций вместе с правительством. Для работы над пакетом мер создана правительственная комиссия, куда вошли представители партии – первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

«Мы столкнулись с беспрецедентной экономической агрессией Запада на нашу страну. Сейчас важно незамедлительно развернуть весь потенциал нашей экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии.

Он подчеркнул, что решения будут приниматься максимально оперативно и точно, без бюрократических проволочек. При этом участие представителей «Единой России» в оперативном штабе правительства позволит переформатировать народную программу партии в соответствии с новыми задачами.

«В режиме регулярной обратной связи обмениваться мнениями и дополнять план», - подчеркнул Андрей Турчак.

В свою очередь Александр Жуков сообщил, что специалисты «Единой России» получают информацию, которая необходима для выработки неотложных мер, непосредственно с мест.

«Дополнительно нужно поддержать бизнес в импортозамещении. Поддержать компании, которые попадают под санкции. И помочь тысячам наших граждан, которые работают в этих компаниях, чтобы сохранить рабочие места. Все обязательства – в первую очередь, социальные – должны выполняться в первоочередном порядке», - отметил он.

Александр Жуков также сообщил, что первые законопроекты по поддержке экономики будут рассмотрены уже 4 марта. Они помогут создать предпринимателям максимально благоприятные условия и сократить избыточные административные требования.

Правительственные законопроекты разрешат оперативное использование дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета на обеспечение различных мероприятий по предотвращению ухудшения экономической ситуации – в том числе и возможности правительства принимать такие решения, как увеличение пенсий; дадут возможность оперативно направлять оперативные доходы в бюджет и оттуда финансировать все необходимые мероприятия; упростят процедуры приобретения необходимых лекарств и оказания различных видов социальной помощи, лицензионных процедур для закупок, а также помогут защитить права российских граждан, которые проходили обучение за рубежом.