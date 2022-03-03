Экономика

Как санкции Запада отразятся на экономике России?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор». В центре внимания Дины Дабришюте — прогнозы псковских экспертов о влиянии новых санкций Запада на российскую экономику.

Специальная операция России на Украине длится уже неделю. Одни эксперты и диванные аналитики называют ее огромной политической ошибкой, другие уверены, что у российского президента не было выбора, поскольку действительно настало время «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Так или иначе, ответ со стороны коллективного Запада не заставил себя долго ждать. Евросоюз и США решили «проучить» Россию новыми санкциями, которые уже называются самыми серьезными в истории и, по мнению Запада, должны обрушить экономику нашей страны.

Новостные ленты пестрят все новыми и новыми запретами и ограничениями. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов, подскочил курс доллара и евро. Семь российских банков решено отключить от системы SWIFT. Западные компании массово отказываются работать в России. Disney приостановил поставки своих фильмов в российские кинотеатры, а сегодня стало известно, что свои российские магазины закрывает ИКЕА. На этом фоне Кремль демонстрирует оптимизм. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, западные санкции, конечно, весьма агрессивны, но наша страна готовилась к ним заблаговременно. Правительство направило в Госдуму законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс для повышения устойчивости экономики. Эти изменения дают правительству полномочия, позволяющие быстро и гибко реагировать на изменения ситуации в экономике.

Также разрабатывается пакет мер господдержки бизнеса в условиях жестких санкций. Так, премьер-министр Михаил Мишустин (который, к слову, возглавил оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций) провозгласил, что импортозамещение должно стать основной экономики России, а также призвал уйти от сырьевой зависимости и убрать административные барьеры для малого и среднего бизнеса. Кроме того, федеральные власти планируют максимально облегчить процедуры госзакупок и подготовили проект о временном ограничении на выход иностранного бизнеса из российских активов.

Помогут ли эти меры российским предприятиям продолжать эффективно работать? Сегодня в «Дневном дозоре» - мнения чиновников и представителей псковского бизнеса по поводу возможных последствий западных санкций для экономики России и, в частности, Псковской области.

На всех уровнях власти сейчас ведется работа по разработке мер поддержки для бизнеса. Об этом нам рассказал председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Те федеральные меры, о которых уже заявлено, - это только первая часть помощи. По словам главы профильного комитета, сейчас идет аналитическая работа с предприятиями, чтобы выяснить, какая поддержка им будет необходима. Особые сложности сейчас возникли у тех компаний, которые работают со странами Запада, подчеркнул Андрей Михеев. С их запросами тоже будут работать.

«На региональном уровне в рамках возобновленной работы оперштаба по экономике губернатор поставил задачу проработать с коллегами отраслевых ведомств тот комплекс мер, который может быть реализован при необходимости, при ухудшении ситуации. То есть действительно уже будут видны негативные последствия от введенных против российской экономики мер со стороны западных стран. Собственно, этим мы сейчас и занимаемся — разработкой этих мер на основе проводимого мониторинга работ системоообразующих предприятий, мониторинга реализации инвестиционных проектов, трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры и импортеры. По итогам этого анализа такие предложения по мерам поддержки будут выработаны».

Не весь мир настроен против сотрудничества с Россией. Санкции ввела Европа, Америка и страны, зависящие от американского режима, напомнил вице-спикер регионального парламента, председатель бюджетного комитета Александр Братчиков. При этом есть Китай, Индия, Арабские Эмираты, Турция и другие государства, которые к санкциям не присоединились. Депутат предположил, что экономику ждут тяжелые времена, но правительство России предпринимает необходимые меры по регулированию ситуации. Повышение ставки Центробанка может негативно сказаться на бизнесе в ближайшее время, отметил Александр Братчиков, но в длительной перспективе это остановит инфляцию и спекулятивную торговлю валютой. В Псковской области могут немного вырасти цены на товары, считает депутат. Он добавил, что областной парламент мониторит ситуацию, о последствиях которой говорить еще рано.





«Да, мы общаемся с администрацией Псковской области, консультации идут постоянно. В данном случае задача исполнительных органов - поддержать решения, которые будут выработаны федеральным центром и администрацией региона. Сейчас создается отдельный фонд, который будет направлен на то, чтобы поддержать и экономику, и беженцев, которые могут приехать на территорию Псковской области. До конца никто не может ничего осознать, последствия пока непонятны. Все говорили, что будет ужас — евро по 200, доллар по 150 рублей, но этого пока не происходит. Все более-менее адекватно. Цены в магазинах говорили, что вырастут в 2 - 3 раза. Такого тоже нет. Возможно, товары, привезенные из-за границы, подорожают, но российская экономика в последнее время научилась производить продукты, нужные для проживания в России, практически без участия иностранного капитала. Поэтому не думаю, что что-то сильно изменится, особенно для основной прослойки населения региона. Рынок, так или иначе, все ставит на свои места».

Полгода лихорадки для бизнеса из-за повышения ключевой ставки Центробанка предсказывает известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Но предприниматели это переживут и для их работы откроются новые перспективы, считает бизнесмен. В целом, для отечественных компаний — это еще один шанс заработать денег, предложить свои услуги, когда западные партнеры освободят рынок.

«Конечно, санкции на экономику России повлияют. С бизнесом будет тяжелее, чем было. Полгода нас будет лихорадить, но мы справимся. Россия должна работать, развиваться. У каких-то предприятий даже заказов больше будет. Откроются новые перспективы — партнеры ушли, рынок свободен и для кого-то ограничения станут возможностью открыть новые направления, заработать денег. Для меня ничего катастрофического не произошло».

Серьезно беспокоится о перспективе швейной фабрики «Славянка» ее директор, руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Елена Косенкова. Но пока в работе предприятия не планируются изменений, отметила она. У фабрики есть партнеры из разных государств, например, Китая и Турции, которые даже в условиях нынешних санкций будут поставлять сырье и комплектующие для работы. Даже в самые страшные времена легкая промышленность существовала, напомнила Елена Косенкова, без работы люди не были. Собеседница выразила надежду, что и сейчас деятельность предприятия не остановится.

«Очень жалко, конечно, в свое время, когда надо было производить текстильную продукцию, никто об этом не думал. Как Гайдар сказал когда-то: "Все привезем из-за бугра". Вот его нету, и из-за бугра теперь везти тоже нечего. Ну бог с ним, пусть лежит спокойно. Я хочу сказать: мы люди очень, знаете, россияне, очень рациональные. И все те ополчения на нас, которые сегодня в виде всяких запретов и так далее имеют место... я думаю, вот эта неделя, может быть, еще другая, может, что-то утрамбуется. Вся эта пена, вся эта грязь она немножечко уйдет, и мы будем видеть, что в остатке остается. Но мы же хотим жить ,правда? Мы хотим жить, поэтому будем думать о том, каким образом мы будем жить. И каждый день будет нам приносить какие-то нововведения, и мы будем принимать решения».



Генеральный директор псковского предприятия ООО «Экокабель» Сергей Шевцов считает, что санкции не сильно коснутся его отрасли, потому что она изначально ориентирована на внутренний рынок. Кабельная промышленность и металлургическая — это те сферы, которые смогут нормально выживать, что будет с остальными — трудно судить, заключил промышленник.

«Сложно комментировать — непонятно, что будет дальше. Но, поскольку наша отрасль изначально ориентирована на внутренний рынок, думаю, санкции ее особо не коснутся. Они ударят по ценообразованию, но в целом, думаю, сохранится рынок по загрузке. Кабельная и металлургическая промышленность, думаю, нормально будут выживать. По остальным отраслям трудно отследить».

Бизнесу необходимо перестроить мышление, принципы работы и партнерские связи в самое ближайшие время, об этом заявил руководитель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России», директор ООО «Лекор-инвест» Валерий Лесников. Предприниматели и исполнительная власть всех уровней должны работать в одном ключе, так как речь идет о благополучии страны, отметил спикер.

«Я настроен оптимистично. Только от нас самих — предпринимателей, граждан, власти — зависит, как быстро мы переориентируемся в принципах финансово-хозяйственной деятельности и политической ситуации. Сегодня однозначно принято решение исключить все проверки для малого бизнеса, плюс, по возможности, убрать лишнюю плату по разным государственным услугам, может, услугам госмонополий. Эти меры будут разработаны в ближайшее время».

Мыслить позитивно в сложившейся экономической ситуации предложил председатель Псковского областного регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Станислав Осовский. Когда что-то уходит, на его место приходит другое: новый рынок, новые логистические цепочки, кроме этого, вводимые против России санкции будут работать и в обратную сторону, против тех, кто их вводит, отметил Станислав Осовский. Сейчас малый бизнес получает хорошую государственную поддержку, подчеркнул собеседник и пояснил, для чего Центробанк повысил свою ставку.

«Это нормальная реакция. Полагаю, что это временная мера на данный момент, и, как только экономическая ситуация стабилизируется и всем будет понятно, в какой точке системы координат мы находится, тогда ключевая ставка будет понижаться. Но стоит отметить, что и вклады выросли. 20%, где-то даже 23% - это рубли, 8% - доллары, что привело большой приток наличных денег обратно в банки. Фокус, скорее всего, в этом. Например, в Сбербанк сразу же, за один день упал 1 триллион рублей, в «Альфа-банк» примерно столько же. То есть это просто мера по возврату денег обратно в банковскую систему».

Сейчас кабинет министров наделяется дополнительными полномочиями, чтобы они могли оперативно вносить изменения в нормативные акты, тем самым быстро реагировать на вызовы, стоящие перед российской экономикой. Завтра комитет по промышленности и торговле Госдумы собирается для обсуждения мероприятий, которые необходимы для поддержки промышленности. Об этом нам рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Он подчеркнул, что предстоит научиться оперативно справляться с последствиями санкций в рабочем режиме и бесследно для экономики ограничения не пройдут.

«У нас есть достаточно много возможностей. Программа импортозамещения, хоть и давно действует, но работала не на все сто процентов, и зачастую те же чиновники, предприятия с госучастием, все равно посматривали на технику, которая была произведена за рубежом. Сейчас Европа и США в большинстве своем отказались от поставок и станков, и оборудования, от каких-то технологий, разработкой в IT-сфере, поэтому мы вынуждены будем это делать сами. Но все зависит от того, как быстро мы научимся производить сложную технику, программное обеспечение. Насколько оперативно научимся это делать - настолько быстро выйдем из этой кризисной ситуации. Но у нас есть другие зарубежные партнеры — из стран Азии. С ними тоже необходимо будет работать».

Вводимые странами коллективного Запада и Америкой санкции - серьезный вызов для российской экономики. Такого мнения придерживаются все наши сегодняшние собеседники. Однако оценить последствия ограничений на данный момент невозможно. Предприниматели расходятся во взглядах, кто-то считает, что его отрасль практически не пострадает. Есть среди представителей малого и среднего бизнеса и противоположная этой точка зрения: последствия будут серьезными, а местами катастрофическими, часть рынка попросту не выживет. В ситуации полного непонимания перспектив работы и невозможности строить прогнозы остается надеяться, что после экономического спада последует подъем.

Дина Дабришюте