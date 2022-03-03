Экономика

«Единая Россия»: Регулирование криптовалют минимизирует последствия санкций

Минфин, экспертное сообщество и представители криптобирж поддерживают позицию «Единой России» о необходимости легализовать рынок и защитить людей от возможных рисков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Развитию блокчейн-технологий и регулированию рынка цифровых активов был посвящен экспертный круглый стол, который прошел в «Единой России» 3 марта. Его участники обсудили законопроект Минфина, который должен урегулировать рынок криптовалют, а также представили свои инициативы в этой сфере.

Сегодня в России порядка 12% населения в той или иной степени вовлечены в криптовалютные операции, отметил модератор дискуссии, зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«Это миллионы наших сограждан. Наша задача – защитить их от угроз, связанных с теневым оборотом криптовалюты, мошенническими действиями, также использованием в криминальных расчетах, неопределенность статуса площадок. Правовых «серых» зон, к которым сейчас относится криптовалютный рынок, в России быть не должно», - подчеркнул он.

Легализация рынка цифровых активов с конвертацией на российский рубль минимизирует последствия санкций, считает депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросу законодательного регулирования криптовалют Александр Якубовский.

«Важно акцентировать внимание не на запретительных мерах, а на условиях безопасного взаимодействия. Необходимо придать майнингу легальный статус, регламентировав его как новый вид экономической деятельности. И обязательно разделить промышленный майнинг и так называемый домашний майнинг, создав различные виды экономической деятельности для этих направлений», - подчеркнул он.

По его словам, люди, которые хотят заниматься домашним майнингом, должны получить возможность упрощенной регистрации и подачи отчетности.

Позиции легализации рынка придерживается Минфин – ведомство разработало законопроект по регулированию сферы. Документ легализует понятия «майнинг», «обменник криптовалют» и «криптобиржа», сообщил начальник отдела регулирования банковской деятельностью Департамента финансовой политики Минфина Осман Кабалоев.

«Мы готовы законопроект дорабатывать на площадке Госдумы», - отметил Осман Кабалоев.

О необходимости сделать оборот криптовалют прозрачным, безопасным и защищенным от мошенничества говорили и эксперты. В частности, председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев подчеркнул, что необходимо решить вопрос партнерства с иностранными компаниями, создания собственной инфраструктуры для обеспечения расчетов. Это поможет пользователям получить защиту от заморозки аккаунтов на криптобирже и потери денег.

Также Александр Журавлев подчеркнул, что отдельные направления – например, NFT – стоит регулировать в упрощенном порядке. Это даст развитие креативным индустриям в условиях кризиса.

Одна из крупнейших криптобирж в мире - Binance – также разделяет позицию Минфина и «Единой России». И готова поделиться опытом по разработке процедур защиты средств граждан.

«Регулирование позволяет защищать российских пользователей, чтобы они не использовали "непроверенные" биржи. Мы поддерживаем позицию по разделению инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. В государствах, где легализуют деятельность криптобирж, разделение приветствуется с целью защиты пользователей, которые не до конца осознают все риски», - рассказала GR-директор Binance в России Ольга Гончарова.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что важно внимательно подойти к регулированию криптовалют как платежного средства в России. При регулировании криптовалют необходимо предусмотреть все возможные риски — защитить людей от возможных мошеннических действий, не допустить их использование для криминальных расчетов.

На совещании с членами Правительства 26 января Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку прийти к единому мнению о регулировании рынка криптовалют. Президент отметил, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности.