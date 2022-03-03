Экономика

Правительство рассматривает три варианта отношений с иностранными компаниями

Власти рассматривают три варианта взаимодействия с иностранными компаниями, которые решили уйти с российского рынка на фоне экономической ситуации и санкций, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Предложены следующие опции, сообщает РИА Новости:

компания продолжает работать в стране, при этом обеспечивает в полном объеме поставку сырья, материалов для производства, выполняет обязательства перед сотрудниками;

иностранные акционеры передают свою долю в управление российских партнеров и впоследствии могут вернуться на рынок;

компания окончательно прекращает работу в стране, закрывает производство и увольняет сотрудников.

По словам Белоусова, некоторые инвесторы уже решили действовать по второму сценарию.

Развитие событий по третьему пути в России расценят как умышленное банкротство.

«В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса», – приводит секретариат слова вице-премьера.

Он добавил, что некоторое количество иностранных компаний «сталкиваются с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов» из-за их нежелания уходить с российского рынка.

После начала военной операции России на Украине на Москву наложили беспрецедентные санкции, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Крупные западные компании также приостановили работу в стране, говорится в сообщении.

Власти создали правительственную комиссию – оперштаб по противодействию санкциям, который возглавил премьер Михаил Мишустин.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.