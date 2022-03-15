Экономика

Елена Бибикова разъяснила вопрос уплаты пенсионных взносов от самозанятых

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в круглом столе по вопросам разработки мер поддержки экономики региона, состоявшемся в Торгово-Промышленной палате Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в аппарате сенатора.

Елена Бибикова сообщила участникам встречи, что сейчас на федеральном уровне продолжается сбор предложений от всех субъектов РФ о необходимых мерах поддержки бизнеса в новых экономических условиях.

«Правительство России сейчас работает в круглосуточном режиме», - подчеркнула сенатор и обратилась к руководителям предприятий региона с просьбой направлять свои предложения по поддержке бизнеса и экономики региона, которые будут рассмотрены на федеральном уровне.

Кроме того, Елена Бибикова рассказала о новшествах в пенсионном законодательстве, об особенностях ряда социальных законов, затрагивающие интересы и предпринимательского сообщества.

В частности, разъяснила вопрос уплаты пенсионных взносов самозанятыми гражданами. Парламентарий обратила внимание, что, в отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятые могут уплачивать пенсионные взносы в добровольном порядке. Если самозанятый является пенсионером и не делает отчислений в Пенсионный фонд, он считается неработающим, и ему индексируется пенсия. Однако в случае, если самозанятый трудоспособного возраста не платит пенсионные взносы, у него не формируется право на пенсию при достижении соответствующего возраста.

В завершении участники встречи обсудили вопросы оплаты труда педагогов и кадрового обеспечения учреждений образования, а также вопросы ценообразования на продукты питания первой необходимости.