Экономика

Спрос на потребительские кредиты Сбера вырос в СЗФО за год в полтора раза

За 2021 год Сбербанк на Северо-Западе выдал более 1,35 миллиона потребительских кредитов общей суммой 317 миллиардов рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, это на 47% больше в количественном и на 35% в денежном выражении, чем годом ранее.

Так, лидеры по приросту количества выданных кредитов – Санкт-Петербург и Псковская область (по 55%), Новгородская и Ленинградская области (54% и 48% соответственно).

По объему – Псковская область (45%), Петербург и Новгородская область (по 40%), Вологодская область (39%).