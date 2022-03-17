Экономика

Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20%

В российских магазинах существенно вырос спрос на товары контрацепции, сообщается на портале исследовательской DSM Group.

«По подсчетам аналитиков, на неделе с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли по сравнению к сопоставимому периоду 2021 года на 17% в натуральном выражении, до 540,7 тысячи упаковок, и на 32%, до 184,1 миллиона рублей, — в денежном», - цитирует сообщение РБК.

Как отмечают ритейлеры и другие исследовательские компании, такая тенденция усилится в следующие недели. «Люди закупаются впрок, несмотря на то что мы вынужденно подняли цены», - рассказала совладелица секс-шопа «Презервативная» Есения Шамонина.

Она добавила, что некоторые поставщики приостановили сотрудничество с магазинами из-за неопределенности с ценами и будущими партиями товара. Другой собеседник РБК в крупной торговой сети сказал, что цены на барьерную контрацепцию пока не менялись, но производители уведомили о росте стоимости на 15% с начала апреля.

Как считают аналитики, увеличение спроса связано с ожиданиями покупателей о росте цен. Такая же ситуация наблюдается на рынке товаров женской и детской гигиены.

Ранее в Минпромторге рассказали, что запасов предметов женской гигиены, а также детских подгузников в торговых сетях хватает на два-три месяца. Также министерство отметило отсутствие риска дефицита этих товаров.