Экономика

Более 10 миллиардов рублей на услуги ЖКХ потратили псковичи за год

Оплата услуг ЖКХ обошлась жителям Псковской области в 10,8 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Инфографика: Псковстат

«В общем объеме платных услуг, оказанных населению Псковской области в 2021 году, услуги ЖКХ занимали значительную долю и, по предварительным данным, составили 36,4% (10,8 милларда рублей). В среднем каждый житель области потратил на услуги жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году 17,6 тысячи рублей», – подсчитали статистики.

В структуре общего объема услуг бытовые занимали 11,6% (3,4 милларда рублей). В расчете на одного жителя региона бытовые услуги были оказаны на сумму 5,6 тысячи рублей.

В этой сфере наибольшим спросом пользовались работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования. Жители области израсходовали на них в общей сложности свыше 1 миллиарда рублей (29,5% от объема бытовых услуг).

На парикмахерские услуги население потратило 642,1 миллиона рублей, услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий – 124,6 миллиона рублей, услуг бань и душевых – 103,7 миллиона рублей, услуг фотоателье – на 82,1 миллиона рублей.

На ремонт и строительство жители области в 2021 году отвели 565,5 миллиона рублей, на ритуальные услуги – 307,7 миллиона рублей, на изготовление и ремонт мебели – 159,6 миллиона рублей, добавили в учреждении.