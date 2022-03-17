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Экономика

Псковская область получит 100 миллионов рублей на поддержку рынка труда

19.03.2022 14:40|Псков

Псковская область получит 100 миллионов 428, 7 тысяч рублей на поддержку рынка труда. Это следует из распоряжения правительства России от 18 марта. 

Всего на на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях введкнных в отношении России западных санкций регионам направят более 39 миллиардов рублей. Соответсвующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Источником финансирования станет резервный фонд правительства. Большая часть суммы – свыше 25,5 млрд рублей – пойдет на создание в регионах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места работы. При необходимости воспользоваться такой помощью смогут 400 тысяч человек.

Более 7 млрд рублей направят на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, находящиеся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Такая мера коснется 125 тысяч граждан.

Остальные деньги – почти 6 млрд рублей – выделены на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания еще не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть свое дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

«Это лишь часть мер, которые Правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.

Теги: #поддержка #санкции #рынок труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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