Экономика

Стали известны победители конкурса на право сезонной торговли в Пскове

В администрации Пскова определили победителей конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов сезонного характера на территории города. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, в нем приняли участие около 20 субъектов торговли.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Предприниматели заявили о намерении продавать выпечку собственного производства, мороженое и безалкогольные напитки, овощи и фрукты, сувениры, в том числе воздушные шары, игрушки, цветы. В конкурсе также участвовали местные товаропроизводители, имеющие специализированные автоприцепы, и предприниматели, желающие установить летние кафе. Почти все, кто подал заявки, успешно прошли конкурсные процедуры.

Схема установки нестационарных торговых объектов в Пскове включает более 35 адресов. С предпринимателями провели ряд встреч, на которых обсудили внешний вид торговых точек. В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации города Пскова Павел Волков, начальник контрольного управления Наталья Симонова, начальник управления по градостроительной деятельности Алексей Саенко, начальник отдела потребительского рынка и услуг Василий Демидов.

Павел Волков обратил внимание на разрозненный и часто неопрятный вид торговых палаток, хранение продуктов в коробках, а также нахождение продукции за пределами палаток. «В каждом виде торговли необходим согласованный внешний вид – аккуратный и привлекательный», - акцентировал внимание замглавы администрации.

Наталья Симонова добавила, что в городе все должно быть красиво и эстетично, так как летом будет большой поток туристов, и город должен выглядеть презентабельно. Она также подчеркнула, что администрация будет контролировать занимаемый метраж, внешний вид торговых точек и соблюдение правил благоустройства у рабочих торговых мест.

Павел Волков напомнил, что в рамках проекта ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру» по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» были разработаны брендбуки с символикой Пскова, которые могут быть использованы для производства сувенирной продукции, а также оформления витрин, экипировки продавцов, ценников и так далее. Предпринимателям рекомендовали использовать эти наработки и согласовать внешний вид торговых объектов с управлением по градостроительной деятельности администрации города.