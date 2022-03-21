Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.
Отрасль с наивысшей зарплатой в Псковской области — госслужба. Средняя зарплата в этой отрасли составила 41 тысячу рублей.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Согласно результатам исследования, в 23-х из 85 проанализированных регионов самые высокие зарплаты платят в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.
Второй по представленности с высокими заработками стала госслужба, которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 15 регионах.
Согласно статистике, в Сахалинской области в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составляет 206 тысяч рублей в месяц.
На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тысяч рублей в месяц. Также высокие заработки в столице в IT сфере – 149 тысяч рублей и в профессиональной и научной деятельности (121 тысяча рублей).
Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составляет почти 180 тысяч рублей. Мурманская область расположилась на четвертом месте с максимальным результатом в 163 тысячи рублей в отрасли «Рыболовство и рыбоводство».