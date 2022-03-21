Экономика

Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России

Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Отрасль с наивысшей зарплатой в Псковской области — госслужба. Средняя зарплата в этой отрасли составила 41 тысячу рублей.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место — Мурманская область (средняя зарплата в отрасли — 163 тысячи рублей);

6 место — Ненецкий автономный округ (средняя зарплата в отрасли — 139 тысяч рублей);

7 место — Санкт-Петербург (средняя зарплата в отрасли — 138 тысяч рублей);

20 место — Республика Коми (средняя зарплата в отрасли — 91 тысяча рублей);

23 место — Республика Карелия (средняя зарплата в отрасли — 80 тысяч рублей);

30 место — Архангельская область (средняя зарплата в отрасли — 70 тысяч рублей);

36 место — Ленинградская область (средняя зарплата в отрасли — 63 тысячи рублей);

37 место — Вологодская область (средняя зарплата в отрасли — 62 тысячи рублей);

46 место — Калининградская область (средняя зарплата в отрасли — 58 тысяч рублей);

48 место — Новгородская область (средняя зарплата в отрасли — 55 тысяч рублей).

Согласно результатам исследования, в 23-х из 85 проанализированных регионов самые высокие зарплаты платят в отраслях, связанных с добычей полезных ископаемых.

Второй по представленности с высокими заработками стала госслужба, которая обеспечивает самые высокие зарплаты в 15 регионах.

Согласно статистике, в Сахалинской области в добывающей отрасли чистая средняя зарплата составляет 206 тысяч рублей в месяц.

На втором месте по уровню отраслевых зарплат располагается Москва. В финансовой сфере средняя зарплата здесь составляет 199 тысяч рублей в месяц. Также высокие заработки в столице в IT сфере – 149 тысяч рублей и в профессиональной и научной деятельности (121 тысяча рублей).

Третью строчку в рейтинге занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где в сфере добычи нефти и газа средняя зарплата составляет почти 180 тысяч рублей. Мурманская область расположилась на четвертом месте с максимальным результатом в 163 тысячи рублей в отрасли «Рыболовство и рыбоводство».