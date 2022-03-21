Экономика

Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России

Объем продаж сахара в рознице в крупных торговых сетях снизился на 29% к предыдущей неделе при продолжении отгрузок в необходимом объеме, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«В конце февраля-начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от ФНС России. При том, что все крупнейшие ритейлеры поддерживали объемы отгрузок в сети, по отношению к предыдущей неделе объем продаж снизился на 29%», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

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В Минпромторге также напомнили, что федеральные сети зафиксировали наценку на сахар до 5%. Запасы по сахару оперативно пополняются, а поставки продолжаются. В мелких локальных сетях и несетевой торговле сахар есть в наличии в течение дня и продается обычными темпами по рыночной цене.

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«В целом в рамках проработки вопросов по ценообразованию и поставкам сахара ФАС России совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФНС России разработали проект плана мероприятий по обеспечению внутреннего рынка сахаром-песком, которым предусмотрен ряд мер, направленных на сглаживание проблем с данным товаром», - добавили в министерстве.