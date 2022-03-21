Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Господин Рейтингомер
о рынке недвижимости
Главней всего погода в доме
ПЛН по версии Яндекса
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
сахарная лихорадка
сравниваем цены на продукты
 
 
 
ещё Экономика 21.03.2022 15:000 Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России 21.03.2022 17:140 Проект о выходе России из Всемирной торговой организации внесли в Госдуму 21.03.2022 16:590 Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России 21.03.2022 16:000 Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар 21.03.2022 15:000 Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России 21.03.2022 14:150 За год оборот торгового эквайринга Сбербанка в СЗФО достиг 176 млрд рублей
 
 
 
Самое популярное 14.03.2022 18:270 В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа 14.03.2022 10:3812 «Макдоналдс» в Пскове продолжает свою работу 14.03.2022 16:360 Отличившемуся во время спецоперации на Украине псковичу присвоили звание Героя России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар

21.03.2022 16:00|Псков

Жители деревень Псковской области сообщают о фактах продажи сахара в их населенных пунктах по цене свыше 100 рублей за один килограмм. На сайте губернатора такую жалобу оставила женщина из деревни Заянье Плюсского района. 

«Небольшая деревенька, в которой всего два частных магазина. Цена на сахар — 100 рублей за 1 кг! В деревне в основном живут пенсионеры, у которых нет возможности выехать и купить сахар по более низкой цене, и им приходится покупать его по сумасшедшей цене», — посетовала женщина. 

Кроме того, в редакцию Псковской Ленты Новостей поступили фотографии с ценниками из магазина в печорской деревне Изборск. «Пришла в магазин, а там сахар уже 104 рубля стоит. Мне не нужно сорок пачек, как некоторым, просто дома закончился сахар. Знала бы, что он так подскочит в цене, вкладывалась бы не в валюту, а в песок», - заметила читатель ПЛН. 

Напомним, согласно данным Псковстата, средняя цена сахара-песка в регионе на 25 февраля составляла 53 рубля 89 копеек.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев ответил, что в соответствии с действующим законодательством инструментов прямого регулирования цен у органов исполнительной власти субъектов РФ нет.

«Уполномоченными сотрудниками комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике еженедельно проводится мониторинг цен. Создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Псковской области, в состав которого вошли представители управления Роспотребнадзора по Псковской области, УФАС по Псковской области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, торговых сетей», — напомнил он.

Андрей Михеев рекомендовал сообщать о факте роста цен на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области по телефону (8112) 62-65-28 или направлять обращение в ФАС России через портал государственных услуг, пройдя по ссылке и выбрав услугу ведомства.

Теги: #Плюсский район #экономика #сахар
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 61 человек
Сюжет: Рост цен и пустые полки Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы В Госдуме попросили Минсельхоз разрешить продавать хлеб без упаковки Песков рассказал, купил ли он сахар впрок Меры государственной и общественной поддержки граждан на фоне роста цен (КРУГЛЫЙ СТОЛ). ВИДЕО Спрос на презервативы в России за февраль вырос почти на 20% В России взлетят цены на яйца Российские магазины стали отменять скидки и промоакции Сахар. Соль. Спички… Товар-цены-товар В Госдуме выступают за справедливую торговую наценку в 20-25% Интерактив: Кофе - теперь роскошь Владимир Кузь обсудил с облпотребсоюзом ситуацию вокруг роста цен на сахар Комитет по здравоохранению проводит мониторинг цен на лекарства в Псковской области Псковичам объяснили, почему не обнародуют результаты мониторинга цен Псковичей просят сообщать в Роспотребнадзор об отсутствии ценников в магазинах Алексей Севастьянов обратился к слушателям сарафанного радио по «сахарной проблеме» В одном из псковских магазинов сахар по 54 рублей раскупили за 15 минут Виктор Остренко: Рост цен не коснулся социальной корзины товаров Анастасия Повторейко о высоком спросе на медикаменты: Как хотелось бы, чтобы люди были прагматичны Ольга Милонаец назвала закупку сахара от производителя в долларах пережитком прошлого О необходимости прекратить ажиотаж в магазинах заявили в областном экономическом комитете Ольга Милонаец напомнила об отсутствии монополистов в розничной торговле За две недели цена на сахар в Псковской области возросла почти на 16% Александр Братчиков связал отсутствие сахара с паникой потребителей Псковский губернатор поручил организовать ежедневный мониторинг цен по основным группам товаров Почем сахар для народа Армен Мнацаканян — предпринимателям: Не надо делать сумасшедшие надбавки Сахар пропал с полок в продуктовых магазинах Острова Спекулянтам по рукам Ольга Милонаец призвала псковичей не устраивать ажиотаж в магазинах В правительстве поручили разобраться с рекордным подорожанием сахара В России временно запретили экспорт зерновых в ЕАЭС и сахара в третьи страны Сахар в островском магазине подешевел на 25% после вмешательства УФАС Опрос ПЛН-ТВ: Беспокоят ли псковичей последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций? В Псковской области взлетели цены на огурцы и лимоны Помывка в бане подорожала для псковичей на 12% Стоимость корвалола в Псковской области выросла почти на 10% Запасов сахара в России более чем достаточно - эксперт «Постскриптум»: Что будет с экономикой и ценами? ВИДЕО Большинство участников опроса ПЛН беспокоят последствия экономических санкций «Деловой понедельник»: Бизнес в России – новые вызовы или новые возможности? ВИДЕО Стать вторым Китаем МВФ спрогнозировал рецессию в России из-за санкций В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль Рабочая группа начнет контролировать наличие продуктов в островских магазинах Псковские власти разбираются с отсутствием сахара в магазинах Массовых увольнений и закрытий производств в Псковской области нет – губернатор Псковский губернатор сравнил спекулянтов с предателями Интерактив: Флешбэк из 90-х Меры поддержки регионального бизнеса в условиях санкций обсудили в Торгово-промышленной палате Фотофакт: Пустые полки псковских магазинов Рост цен на детское питание и подгузники наблюдается в Псковской области В России введут новые меры налоговой поддержки в условиях санкций «Дабришутинг»: Агония, кризис и импортозамещение Александр Борисов: Вопрос регулирования цен на ряд товаров является одним из ключевых Последний день фастфуда В Госдуме заявили о низкой вероятности дефолта в России из-за санкций В России начали дорожать очки и контактные линзы Глава МВФ не исключила дефолт в России из-за санкций В России ввели мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года Президент России прокомментировал рост спроса на отдельные товары Глава ФАС России заявил об ажиотажном спросе на гречку и сахар В России определили перечень запрещенных к вывозу товаров Псковские производители не планируют повышать цены на овощи «Беседка»: Новая реальность агрофирмы «Победа». ВИДЕО Цены на социально значимые товары в России предложили закрепить законодательно Псковичи направили волонтерам «Единой России» более 50 жалоб на рост цен В России анонсировали меры соцподдержки в условиях санкций В «Единой России» предлагают настоять на национализации иностранных предприятий Олег Брячак прокомментировал идею национализировать закрывшиеся производства Более 25 млрд рублей направят дополнительно на льготные кредиты аграриям Свыше 20% косметических салонов в России могут в ближайшее время закрыться — эксперты Путин подписал указ о применении специальных мер во внешнеэкономической деятельности Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Великолучане жалуются на дефицит сахара в магазинах «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости Владимир Кузь оценил угрозы дорожной отрасли Псковской области из-за санкций Торговым сетям разрешили ограничить продажу ряда товаров из-за спекулянтов Инфляции в РФ прогнозируют ускорение до 17% Герман Петрушко: Сегодня программа импортозамещения становится еще актуальнее, чем прежде Госдума одобрила законопроект о мерах поддержки граждан и бизнеса ФАС проведет проверку по факту роста цен на продукты в Псковской области Госдума рассмотрит ряд поправок для поддержки граждан и экономики из-за санкций Как санкции Запада отразятся на экономике России? Аркадий Мурылев спрогнозировал экономические риски для псковичей Андрей Михеев: Российская экономика справится с трудностями Псковичам сообщили о росте цен на продукты к Масленице Правительство сможет продавать сельхозпродукцию из госфонда при росте цен Центробанк ввел комиссию 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Поставки электроники в Россию сворачиваются В России с 10 марта введут мораторий на плановые проверки для ИП и бизнеса Игорь Савицкий о ситуации в экономике: Полгода будут тяжелыми «Особое мнение»: Игорь Савицкий о новой реальности российского бизнеса. ВИДЕО Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности России Меры по поддержке региональной экономики обсудили в Псковской области В России разрабатывают меры для поддержки малого бизнеса Александр Козловский: Мы должны продвигать проекты по импортозамещению Центробанк повысит ключевую ставку до 20% Банк России опубликовал официальное обращение в связи с санкциями Рост цен на электронику до 30% прогнозируется в России Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Для сохранения цен на товары производители стали уменьшать размер упаковки
21.03.2022, 17:140 Проект о выходе России из Всемирной торговой организации внесли в Госдуму 21.03.2022, 17:100 Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм 21.03.2022, 17:060 Псковский драмтеатр готовится к премьере по пьесе Чехова 21.03.2022, 17:020 Сбер в два раза уменьшает стоимость обслуживания премиальных пакетов услуг
21.03.2022, 16:590 Минпромторг сообщил о снижении спроса на сахар в России 21.03.2022, 16:480 Сделать флюорографию и получить продуктовый набор предлагают псковичам 21.03.2022, 16:410 Нарушения при хранении биоотходов выявила пыталовская прокуратура 21.03.2022, 16:380 Первые цветы распустились в Пскове. ФОТО
21.03.2022, 16:300 Завершился очередной раунд российско-украинских переговоров 21.03.2022, 16:280 Псковские сироты согласились получить жилищные сертификаты вместо квартир 21.03.2022, 16:110 Сигареты в вагоне с солодом нашли псковские пограничники 21.03.2022, 16:100 Снег в конце марта прогнозирует псковский гидрометцентр
21.03.2022, 16:050 Освещение отсутствует на Октябрьском проспекте в Пскове из-за аварии 21.03.2022, 16:030 Печерянин оплатил покупки чужой картой и оказался на скамье подсудимых 21.03.2022, 16:000 Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар 21.03.2022, 15:561 Рейтингомер: Обыски у Шлосберга & Co, самопиар Антона Сергеева и анекдот про вареную лягушку
21.03.2022, 15:470 Обокравший столовую житель Бежаниц отделался условным лишением свободы 21.03.2022, 15:410 Псковские власти направили в УФАС письмо об урегулировании цен на жилье 21.03.2022, 15:260 Мишустин призвал выполнить в срок проекты по развитию сельских территорий 21.03.2022, 15:250 Филиалы компании «Россети» начали сбор продуктов и одежды для беженцев из Украины
21.03.2022, 15:241 Интерактив: Обман потребителя 21.03.2022, 15:100 Заболеваемость норовирусной инфекцией выросла в 14 раз в Псковской области 21.03.2022, 15:000 Псковская область заняла 78 место в рейтинге самых высоких зарплат в России 21.03.2022, 14:490 За сутки в Псковской области выявили около 150 случаев заражения COVID-19
21.03.2022, 14:460 Уроженка Магаданской области заплатит за унижение достоинства гдовского полицейского 21.03.2022, 14:390 ДТП произошло у здания областной прокуратуры в Пскове 21.03.2022, 14:280 Нехватка бумаги не повлияет на проведение ОГЭ и ЕГЭ, заявили в Минпросвещения 21.03.2022, 14:150 За год оборот торгового эквайринга Сбербанка в СЗФО достиг 176 млрд рублей
21.03.2022, 14:132 Вера Емельянова напомнила о необходимости привить от COVID-19 80% населения 21.03.2022, 14:090 До +13 градусов ожидается в Псковской области 22 марта 21.03.2022, 14:080 Более половины опрошенных читателей ПЛН ничего не предпринимают на фоне роста цен 21.03.2022, 14:050 «Постскриптум»: Рост цен, спасение сбережений и неспокойная неделя для псковского образования. ВИДЕО
21.03.2022, 13:540 В поездах и на вокзалах отменили ношение масок и термометрию 21.03.2022, 13:520 Юные псковичи проиллюстрировали музыку в рамках проекта «Звон над водой» 21.03.2022, 13:490 Ограничения на вход в учебные корпуса отменили в псковском университете 21.03.2022, 13:460 В Кремле объяснили отказ прекращать огонь на время переговоров с Украиной
21.03.2022, 13:310 Демонтаж новогодних украшений в Пскове завершат до начала мая 21.03.2022, 13:180 «Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций. ВИДЕО 21.03.2022, 13:110 Ушел из жизни преподаватель псковского колледжа искусств 21.03.2022, 13:080 В Псковской области определили лучших приставов
21.03.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.03.2022, 13:020 Сбер: Портфель ипотечного кредитования за год вырос в СЗФО на 30% 21.03.2022, 12:540 Молодежь Псковской области приглашают на краеведческую конференцию о войне 21.03.2022, 12:520 В Пскове Telegram обогнал WhatsApp
21.03.2022, 12:420 Турпотенциал «Михайловского» представили сразу на двух международных выставках 21.03.2022, 12:390 Стали известны победители конкурса на право сезонной торговли в Пскове 21.03.2022, 12:260 Виолончелист с мировым именем выступит на Фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2022, 12:150 Псковичам напомнили о преимуществах регистрации транспорта через сайт госуслуг
21.03.2022, 12:100 Посадка деревьев начнется в Псковской области в апреле 21.03.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 21.03.2022, 11:590 Виталий Козырев о ситуации на рынке недвижимости Пскова 21.03.2022, 11:460 Игорь Дитрих оценил влияние санкций на проведение плановых операций в регионе
21.03.2022, 11:440 Более 50 сервисов Пенсионного фонда доступны псковичам онлайн 21.03.2022, 11:340 Жертвами коронавируса в Псковской области стали еще пять человек 21.03.2022, 11:230 «Постскриптум»: Рост цен, спасение сбережений и неспокойная неделя для псковского образования 21.03.2022, 11:210 Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
21.03.2022, 11:150 Уголовное дело возбудят против врача, призвавшего кастрировать пленных россиян 21.03.2022, 11:040 Более двух тысяч нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю 21.03.2022, 10:580 Жар-балалайка 21.03.2022, 10:521 Перечень дворов для ремонта определили в Пскове
21.03.2022, 10:460 Пьяного водителя «Шевроле» остановили полицейские в Пскове 21.03.2022, 10:410 «Деловой понедельник»: О мерах поддержки псковского бизнеса на фоне санкций 21.03.2022, 10:280 В Дновском районе отремонтировали пять опор моста через реку Шелонь 21.03.2022, 10:150 Росгвардейцы задержали псковича за кражу пяти упаковок сыра
21.03.2022, 10:130 Почти 350 тысяч беженцев прибыли в Россию с Украины и из Донбасса 21.03.2022, 10:030 Ранее судимую женщину и ее сына отправили в колонию за ряд краж в Великих Луках 21.03.2022, 09:510 В России могут отказаться от прямых выборов губернаторов 21.03.2022, 09:370 Две девочки получили травмы в ДТП в Дедовичском районе
21.03.2022, 09:340 Великолучанин украл из кошелька собутыльницы более 50 тысяч рублей и попал в колонию 21.03.2022, 09:190 За неделю прирост новых вакансий в Псковской области уменьшился на 5% 21.03.2022, 09:042 Эксперт оценил возможность «обнуления» находящихся в России долларов 21.03.2022, 08:490 Мужчина обокрал приютивших его великолучан и уехал на угнанном автомобиле
21.03.2022, 08:340 Короткое замыкание привело к пожару в бане под Псковом 21.03.2022, 08:190 Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации отмечают 21 марта 21.03.2022, 08:040 В Великих Луках женщина ударила знакомого тарелкой и получила условный срок 21.03.2022, 07:550 СМИ: ЕС изучает возможность наложить эмбарго на поставки нефти из России
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru