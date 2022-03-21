Экономика

Жители псковских деревень жалуются на возросшие цены на сахар

Жители деревень Псковской области сообщают о фактах продажи сахара в их населенных пунктах по цене свыше 100 рублей за один килограмм. На сайте губернатора такую жалобу оставила женщина из деревни Заянье Плюсского района.

«Небольшая деревенька, в которой всего два частных магазина. Цена на сахар — 100 рублей за 1 кг! В деревне в основном живут пенсионеры, у которых нет возможности выехать и купить сахар по более низкой цене, и им приходится покупать его по сумасшедшей цене», — посетовала женщина.

Кроме того, в редакцию Псковской Ленты Новостей поступили фотографии с ценниками из магазина в печорской деревне Изборск. «Пришла в магазин, а там сахар уже 104 рубля стоит. Мне не нужно сорок пачек, как некоторым, просто дома закончился сахар. Знала бы, что он так подскочит в цене, вкладывалась бы не в валюту, а в песок», - заметила читатель ПЛН.

Напомним, согласно данным Псковстата, средняя цена сахара-песка в регионе на 25 февраля составляла 53 рубля 89 копеек.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев ответил, что в соответствии с действующим законодательством инструментов прямого регулирования цен у органов исполнительной власти субъектов РФ нет.

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«Уполномоченными сотрудниками комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике еженедельно проводится мониторинг цен. Создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории Псковской области, в состав которого вошли представители управления Роспотребнадзора по Псковской области, УФАС по Псковской области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике, торговых сетей», — напомнил он.

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Андрей Михеев рекомендовал сообщать о факте роста цен на горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области по телефону (8112) 62-65-28 или направлять обращение в ФАС России через портал государственных услуг, пройдя по ссылке и выбрав услугу ведомства.