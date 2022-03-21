Экономика

Более 100 тонн рыбы экспортировали псковские предприятия в феврале

Предприятия Псковской области экспортировали 1 тысячу тонн мяса и 105 тонн рыбы в феврале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Животноводческая продукция, произведенная предприятиями Псковской области, предназначалась для поставок во Вьетнам, Литву, Эстонию и страны СНГ. В Россельхознадзоре отметили, что государственные инспекторы ведомства оформили все необходимые документы в строгом соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями стран-импортеров.

В феврале с территории региона на экспорт отправилось почти на 200 тонн больше продукции животного происхождения, чем в январе, добавили в ведомстве.