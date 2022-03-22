Экономика

Экономический комитет не рекомендует псковичам запасаться продуктами

Комитет по экономическому развитию Псковской области не рекомендует жителям делать запасы продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: комитет по экономическому развитию Псковской области

Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают необходимый объем товаров, уверены в комитете.

«Жители Псковской области активно скупают самые базовые товары – сахар и крупы. В продуктах могут завестись вредители, которые вызывают различные заболевания», – отметили специалисты.

Если запас продуктов уже сделан, необходимо соблюдать следующие правила: