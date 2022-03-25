Экономика

Более 3000 тонн молока произвели в Псковском районе за два месяца

Более 3000 тонн молока произвели в Псковском районе за два месяца. Об этом администрация Псковского района сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: администрация Псковского района

«Традиционно приоритетной отраслью сельского хозяйства в Псковском районе является молочное скотоводство», - отметили в администрации Псковского района. Так, за указанный период сельхозпредприятия района произвели 3196 тонн молока, что на 3,7% больше уровня прошлого года. На 22% увеличили производство молока в компании «Металлист» и на 5% - в «ПсковАгроИнвест».

Надой на одну корову составил 1000 кг молока. Более 1 тонны молока от каждой коровы получили животноводы компании «ПсковАгроИнвест», ОПХ «Родина», предприятия «Каложицы» и агрофирмы «Победа».

Продуктивность коров по сельхозпредприятиям района увеличилась на 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время сельхозпредприятия Псковского района производят более 53 тонн молока в день. Суточный надой на одну корову составляет 16,7 кг молока, что на 3% больше уровня прошлого года. На перерабатывающие предприятия реализуют ежедневно более 47 тонн молока. Средняя жирность реализованного молока составляет 3,82%.