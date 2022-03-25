Экономика

Почти 1,7 миллиарда рублей заработали самозанятые в Псковской области

Почти 1,7 миллиарда рублей заработали самозанятые в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) ввели на территории Псковской области 1 июля 2020 года. Основанием для этого послужил региональный закон № 2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.

По состоянию на март 2022 года в качестве самозанятых в налоговых органах региона зарегистрировались 14 тысяч 830 налогоплательщиков. Из них 11 тысяч 357 работают на территории именно Псковской области.

Всего с 1 июля 2020 года «самозанятые» региона зарегистрировали доходы более чем на 1 миллиард 697 миллионов рублей. Сумма уплаченного налога составила 59 миллионов 596 тысяч рублей.

Ежедневно плательщики налога на профессиональный доход зарабатывают в среднем около 3 миллионов 906 тысяч рублей, а средний размер чека составляет 1267 рублей.

Применение НПД позволяет законно осуществлять предпринимательскую деятельность при льготных ставках (4% - с доходов, полученных от физических лиц и 6% - с доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), напомнили в УФНС. При этом отсутствует обязанность использовать контрольно-кассовую технику, уплачивать страховые взносы и предоставлять налоговую декларацию. Это позволяет легально вести бизнес и получать дополнительный доход без рисков.

Для регистрации в качестве самозанятого не требуется совершать визит в налоговую инспекцию. В качестве самого удобного способа регистрации УФНС России по Псковской области рекомендует бесплатное приложение «Мой налог», которое необходимо установить для этого на мобильное устройство.

Отметим, налоговые органы сами рассчитывают налог и присылают плательщику уведомление. Оплатить его можно также с помощью приложения «Мой налог», привязав к нему банковскую карту.

Более подробную информацию о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход», в том числе, ответы на часто задаваемые вопросы, а также пошаговую инструкцию по регистрации, можно найти на официальном сайте ФНС России.