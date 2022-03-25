Экономика

Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по зарплатам в малых городах

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах Псковской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,83. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона в 2021 году — 30,2 тысячи рублей.

Прирост зарплаты в 2021 году составил 11,2%. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах — 0,71.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место — Ненецкий автономный округ;

11 место — Республика Коми;

12 место — Мурманская область;

14 место — Ленинградская область;

23 место — Республика Карелия;

25 место — Архангельская область;

43 место — Новгородская область;

44 место — Вологодская область;

48 место — Калининградская область.

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.