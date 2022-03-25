Псковская область заняла 70 место в рейтинге регионов по зарплатам в малых городах

Псковская область заняла 70 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в малых и средних населенных пунктах. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах Псковской области к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,83. Средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах региона в 2021 году — 30,2 тысячи рублей.
Прирост зарплаты в 2021 году составил 11,2%. Отношение зарплаты в малых и средних населенных пунктах к зарплате в крупных городах — 0,71.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Магаданской и Сахалинской областей. Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений.