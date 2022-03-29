Экономика

К весенним полевым работам приступили в Псковской области

Сельхозтоваропроизводители Псковской области приступили к подкормке озимых зерновых культур. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, подкормлено свыше 5,8 тыс. гектаров зерновых культур и более 750 гектаров рапса. Лидерами в настоящий момент являются Пыталовский и Палкинский районы. Помимо этого, подкормка проводится в Великолукском, Красногородском и Псковском районах области. Аграрии обеспечены в достаточном количестве минеральными удобрениями для подкормки, рассказали в комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области.

В середине апреля планируется начать подготовку почвы под сев ранних культур.

Для подготовки к весеннему севу аграрии региона могут рассчитывать на компенсацию затрат по агротехническим работам из расчета на гектар посевной площади. Данная мера поддержки оказывается при участии федерального финансирования, отметили в администрации.

Напомним, под урожай 2022 года сельхозтоваропроизводители области посеяли порядка 34 тыс. га озимых зерновых культур, а также более 10 тыс. га озимого рапса, что больше показателей прошлого года. По производству зерна и рапса Псковская область по итогу прошлого года показала один из лучших результатов по Северо-Западному федеральному округу. В прошлом году зерна намолочено свыше 147 тыс. тонн, рапса — практически 24 тыс. тонн.