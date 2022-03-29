Последствия санкций для экономики мы ощутим позже — Андрей Михеев

Последствия санкций для экономики России и Псковской области можно будет оценить по окончании квартала, полугодия и так далее. Такое мнение в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) выразил председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев.
Текущее состояние экономики в регионе, по его словам, стабильное. «Безусловно, я не пытаюсь призывать смотреть на мир через розовые очки, мы знаем проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, мы все видим, но экономика, основные ее секторы, работают, и даже в каких-то направлениях развиваются», - отметил председатель профильного комитета.