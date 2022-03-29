Экономика

МТС продолжает серию бесплатных вебинаров о сохранении деловой активности

Перед российским бизнесом сейчас стоят важные стратегические задачи - как адаптироваться к ситуации, сохранить устойчивость и найти новые пути развития. Особенно остро звучит вопрос об альтернативных технологических решениях и импортозамещении. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МТС, в ходе ближайших онлайн-встреч с экспертами МТС псковским предпринимателям можно будет получить ответы на вопросы об обходе «узких мест» при закупках серверов и возможностях облачных сервисов, оперативном переносе информационной инфраструктуры компании к российским провайдерам и способах защиты данных.

Эксперты по машинному обучению и компьютерному зрению раскроют методики улучшения использования данных с видеокамер. А в диалоге со специалистами по работе с потребителями можно будет обсудить поведение клиентов и покупателей в изменившихся условиях. Ближайший вебинар состоится 5 апреля 2022 года.

Дата: 5 апреля в 11:00

Тема: Умная видеоаналитика на 360 градусов: безопасность, развитие бизнеса, улучшение сервиса (mts.ru)

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Дата: 6 апреля в 11:00

Тема: Мониторинг и оценка состояния оборудования - облачные и мобильные решения для промышленности (mts.ru)

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Дата: 6 апреля в 12:00

Тема: Антикризисный маркетинг: стратегия и продажи

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Дата: 7 апреля в 11:00

Тема: Облака 2022: эффективные способы управления изменениями

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Дата: 14 апреля в 11:00

Тема: Голосовая аналитика в контакт-центре: работаем с негативом, увеличиваем прибыль (mts.ru)

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