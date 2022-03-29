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Экономика

Непростой простой

01.04.2022 12:10|ПсковКомментариев: 0

Что день грядущий нам готовит? С каждым днем отвечать на этот вопрос становится все труднее, особенно - работодателям перед своими работниками. Сказка французского писателя учит, что мы в ответе за тех, кого приручили, и это как нельзя лучше описывает положение дел на сегодняшнем рынке труда.

Пока крупные и не очень компании пытаются понять, как строить бизнес в постоянно усугубляющихся экономических условиях, ответ на второй по популярности в России вопрос «Что делать?» стали искать работники простаивающих предприятий. Куда обратиться, если на горизонте замаячили простой и сокращение, и за что работодателям готово дополнительно платить государство - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Более 200 бизнесменов, директоров предприятий, представителей работодателей и экспертов в разных отраслях трудовых отношений собрались на семинаре-совещании комитета по труду и занятости Псковской области. Режим видео-конференц-связи позволил «раздвинуть стены» комитета и пригласить на встречу всех желающих узнать о последних изменениях в трудовом законодательстве.

Собравшихся поприветствовала и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова и призвала работодателей обращаться за разъяснениями и комментариями по самым различным ситуациям к специалистам комитета. А вопросов, надо сказать, день ото дня меньше не становится.

«Рынок труда сегодня - крайне изменчивая структура. Это все влияет и на нас, его участников, и на работодателей. Нам очень важно защитить права трудящихся, поэтому сегодня мы решили проконсультировать вас в каких-то вопросах, дать разъяснения, подсказки», - отметила Алена Трунова.

Особая категория

Участники совещания сразу перешли «к сладкому» и начали обсуждение новых мер поддержки, которые правительство утвердило пару недель назад. Свои пояснения по новому законодательству дала начальник отдела трудоустройства и специальных программ комитета по труду и занятости Псковской области Ольга Андреева.

Так, одна из мер предусматривает предоставление субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям (в общем, всем, кроме государственных и муниципальных структур), которые предоставят рабочие места особым категориям молодежи до 30 лет включительно.

ФСС готово делать выплаты организациям, в которых трудоустроятся инвалиды, отслужившие срочную службу молодые люди, выпускники учебных заведений, дети-сироты, освобожденные из мест лишения свободы, а также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Сюда же попадают и молодые родители несовершеннолетних детей.

Подать заявление для получения субсидии в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов, работодатели могут на платформе «Работа в России». Выплата производится по истечении 1, 3 и 6 месяцев работы сотрудника из особой категории.

При этом важным, обязательным условием участия в программе поддержки для работодателей стало отсутствие долгов по налоговым сборам.

Лопату в руки

Кроме того, Псковская область получит денежные средства на организацию общественных и временных работ для нетрудоустроенных, ищущих работу или находящихся под риском увольнения жителей региона.

Эта программа касается тех работодателей, которые в ближайшее время планируют ввести режим неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, сокращения или простоя. Они могут возместить расходы на оплату труда сотрудников за 3 месяца. Сумма возмещения в таком случае составит 18 057 рублей в месяц.

Кроме того, кому-то из сотрудников, возможно, придется выслушать совет от работодателя буквально не наступать на грабли. Чтобы обеспечить сотрудников работой (которой может оказаться недостаточно из-за уменьшения количества заказов), их могут отправить на общественные работы. А государство поддержит работодателей в этом стремлении.

«Дополнительно на временное трудоустройство работников под риском увольнения будет выделяться 10 тысяч рублей на материально-техническое обеспечение рабочего места на весь период трудоустройства. Это могут быть грабли, лопата, краска, принадлежности для ремонта или тех видов работ, которые работодатели планируют организовать для людей, чтобы у них была полная рабочая занятость», - рассказала Ольга Андреева.

В целом у регионального комитета по труду, можно сказать, грандиозные планы на 2022 год. Так, в обозримом будущем предстоит отправить на общественные работы 630 жителей Псковской области и обеспечить временным трудоустройством еще 1049 человек.

Задать все интересующие вопросы по озвученным мерам работодатели могут, обратившись к специалистам комитета по труду и занятости Псковской области.

Сегодня - рабочий, завтра - ..?

Особые меры поддержки ожидают промышленников региона, на это в Псковской области выделили 31 миллион рублей. Эти деньги позволят поддержать тех, кто находятся под риском увольнения, модернизировать оборудование и переобучить оказавшихся на грани сокращения сотрудников.

Гранит какой науки отправятся грызть работники предприятия и в каком регионе - работодатель может решать сам, и в этом его никто не ограничит. Комитет по труду и занятости направит на обучение каждого оказавшегося под риском увольнения сотрудника. Стоимость обучения одного работника - 60 тысяч рублей, однако выезд на место обучения и проживание все-таки придется оплатить работодателю.

«Одно из условий участия в этой программе - отсутствие задолженности по налоговым сборам на 1 число предшествующего заключению договора месяца», - подчеркнула начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Галина Самсонова.

Работники не промышленных предприятий могут также открыть для себя второе дыхание и пройти переобучение в рамках национального проекта «Демография». Регистрация на курсы открылась на платформе «Работа в России» еще 28 марта. Чтобы принять участие в этой программе, желающему переобучиться необходимо предоставить выписку из приказа с предприятия о переводе в особый режим работы.

Разрешите потрудиться

О том, как принимать на работу иностранцев и кому из них требуется отдельное разрешение на работу, участникам мероприятия напомнила начальник отделения по вопросам трудовой миграции УМВД России по Псковской области Евгения Гаврюшонкова.

В самую «льготную» категорию желающих трудоустроиться попали граждане ЕврАзЭС - с 2014 года граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении могут трудиться на территории стран, входящих в союз, без разрешительных документов. Однако при заключении договоров с ними необходимо уведомлять УМВД.

Граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, а также не граждане Латвии и Эстонии могут работать в России по патентам. При этом территорией действия патента должна быть указана именно Псковская область, а не, допустим, город Санкт-Петербург, подчеркнула Евгения Гаврюшонкова.

Пока в эту же категорию попадают граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Однако в ближайшее время следует ожидать, что руководство России разрешит работать этой категории граждан без специального документа - этот вопрос уже находится на рассмотрении, добавила Евгения Гаврюшонкова.

Обратить внимание на инвалидов

Изменения в трудовом законодательстве произошли и в этой отрасли, рассказала начальник контрольно-правового отдела комитета Римма Глебова.

Так, с 1 сентября этого года квота для принимающих на работу инвалидов предприятий будет рассчитываться иначе. Теперь значения квоты меньше единицы работодателю нужно будет округлять в большую сторону до целого значения - до 1.

Председатель Псковской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова призвала работодателей обратить внимание на эту категорию сотрудников.

«Инвалидам важно работать - для этого у них есть и желание, и возможность. Трудоустройство дает адаптация в обществе, заработок и, в конечном итоге, более достойный уровень жизни», - подчеркнула она.

Кроме того, региональная организация Всероссийского общества инвалидов готова обучать своих подопечных и сопровождать их в процессе трудоустройства и работы.

А что же профсоюз?

Профсоюзы также встали на передовую для защиты прав работников. Но при этом резонно отметили, что профсоюзы не занимаются поиском работников на вакантные места работодателей.

Однако разработка программ занятости, социальная защита членов профсоюза после ликвидации предприятия работодателя и профсоюзный контроль занятости населения организация вполне берется обеспечить. Из приятных бонусов, которые способны подбодрить работников в непростой экономической ситуации, - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с членом профсоюза возможно только после полученного разрешения профсоюза.

В заключение заместитель председателя псковского облсовпрофа Андрей Стегний отметил, что в большинстве районов Псковской области уровень безработицы превышает среднеобластной показатель. При этом, к сожалению, «повысить спрос на труд профсоюзам весьма сложно - они не обладают достаточным уровнем влияния на рынке товаров, откуда приходит спрос на рынок труда», - добавил Андрей Стегний.

Трудовой инспектор - друг работника

А за своевременной выплатой зарплат, верным оформлением трудовых договоров и расследованием несчастных случаев на производстве по-прежнему продолжают следить «лучшие друзья работников» - трудовые инспекторы.

Так, руководитель государственной инспекции труда - главный инспектор труда в Псковской области Геннадий Иойлев поделился итогами работы за прошедший год.

По его словам, одной из главных проблем рынка труда остается ситуация, в которой работодатель пытается использовать труд людей без официального оформления. За прошедший год трудовая инспекция добилась легализации труда 150 человек. Чаще всего проблемы с нелегалами возникают в строительной отрасли, сфере лесозаготовки и деревообработки, а также розничной торговли и транспорта.

«Работодатели экономят на социальных обязательствах и нечестно ведут себя с людьми, которые создают экономические результаты их деятельности. На мой взгляд, со времен Маркса никто ничего нового не придумал, и единственным источником добавочной стоимости является труд человека. Соответственно, он (работник - ред.) должен находиться в реальных условиях, иметь реальные гарантии его деятельности», - выступил Геннадий Иойлев.

Не сидели без дела трудовые инспекторы и в наступившем году. За прошедшие 3 месяца им удалось выявить 286 нарушений при составлении трудовых договоров, 250 случаев невыплаты или неполной выплаты зарплаты на сумму 6,5 миллионов рублей и больше 100 нарушений при обеспечении сотрудников необходимыми средствами защиты и экипировкой на вредных и опасных производствах.

Между тем, обратиться к трудовым инспекторам могут не только недовольные жители региона, но и сами работодатели. Получить консультацию специалистов можно как через электронные помощники, так и через «горячие линии», номера которых можно найти на сайте трудовой инспекции напомнил Геннадий Иойлев.

Отметим, формат таких встреч для разбора самых острых вопросов комитет по труду и занятости будет развивать и в дальнейшем.

Резюмируем. В нынешние непростые времена даже известное утверждение о нужности и важности профессий вызывает сомнение у жителей региона. Очевидно, что волна простоев и сокращений только набирает обороты, и вполне возможно, еще развернется не на одно предприятие Псковской области. Но на помощь оказавшимся в непростой ситуации сотрудникам, надеемся, всегда придут комитет по труду и занятости и множество специализированных служб. А освоить новые профессии или научиться работать инструментами, пожалуй, никогда не будет лишним.

Екатерина Мазепина

Теги: #экономика #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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