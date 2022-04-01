Экономика

Когда могут отказать в надбавке после увольнения, объяснили пенсионерам

Индексация страховой пенсии по возрасту возможна только у неработающих пенсионеров. Пенсионный фонд отслеживает этот статус пенсионера для начисления индексации, и в ряде случаев ее можно не получить. Подробнее об этом рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

«Работодатель ежемесячно передает списки работников в ПФР. Отчет сдается не позднее 15 числа следующего месяца за который отчитывается работодатель. Списки в отчете подаются за полный календарный месяц. И не имеет значения, сколько дней в календарном месяце отработал сотрудник», - рассказал эксперт.

Иными словами, если работающий пенсионер уволился 1 марта (этот день считается последним рабочим днем), он будет в отчете работающих лиц марта. И этот отчет ПФР получит в апреле. В мае будет принято решение об индексации, в июле будет выплачена надбавка. Доплата будет начислена с апреля, то есть со следующего месяца после увольнения.

«Если пенсионер передумал отдыхать и трудоустроился 31 марта, в этом случае он будет в списке работающих лиц марта. И этот отчет ПФР получит в апреле. Для ПФР у этого пенсионера будет статус работающего. И индексация не будет произведена», - пояснила Лариса Сорокина.

Если же трудоустройство было 1 апреля, тогда будет начислена надбавка за март. «Если пенсионер планирует увольняться, то лучше распрощаться с работой к концу месяца», - посоветовала эксперт.