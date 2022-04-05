Экономика

Губернатор призвал создать оперштабы по экономике во всех районах Псковской области

На сегодняшний день более 40% районов Псковской области не запустили оперативные штабы по экономике. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперштаба 8 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эффективная структура работы только одна – все должны быть в контакте с людьми и предпринимателями. Информацию из районов должны передавать в регион. При необходимости мы будем обращаться на федеральный уровень. К следующему заседанию областному должны быть проведены штабы в каждом из районов. Во всем, что касается экономики, мы будем разговаривать только с теми главами муниципалитетов, кто будет являться главой местного штаба по экономике. Работа должна быть выстроена четко», - сказал Михаил Ведерников.

Также он отметил: «Как и борьба с ковидом, противодействие санкциям – это наша общая задача. Самый тяжелый первый удар мы уже выдержали. В Псковской области, как и во всей стране, накопительное влияние санкций ощущается все сильнее. По ряду предприятий есть риски введения неполного рабочего графика. В отдельных случаях возможны сокращения. Профильный комитет прошу быть на связи с предприятиями. Нужно держать все на контроле, провести встречи с людьми и консультации, предложить новые вакансии».