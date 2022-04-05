Экономика

Рисков задержки зарплат и соцвыплат в Псковской области нет - Вера Емельянова

Заработные платы бюджетникам и социальные выплаты жителям Псковской области будут выплачены в полном объеме и без задержек. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Нет рисков задержки заработной платы для бюджетников, она защищена самыми необходимыми средствами, и мы будем выполнять это обязательство в полном объеме», - заверила Вера Емельянова и добавила, что это касается и социальных выплат.

Вице-губернатор заметила, что в начале марта в области «чувствовали сбой в поступлении налоговых платежей в региональный бюджет», и люди, которые привыкли получать выплаты до 5 числа, волновались, что могут их не получить.

«Я напомню, что все выплаты по законодательству должны быть выплачены до конца месяца, и сегодня губернатор четко контролирует, чтобы федеральные выплаты поступили до 15 числа, и не позднее конца месяца мы уложимся по этим выплатам в полном объеме», - сказала Вера Емельянова.

По ее словам, всевозможные выплаты в Псковской области получают более 300 тысяч человек - то есть практически половина населения региона.

Вера Емельянова подчеркнула, что все социальные обязательства перед населением будут выполнены в полном объеме. «Это наша приоритетная задача», - сказала она.