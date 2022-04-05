Дополнительные меры поддержки для потерявших работу принимают в Псковской области

Дополнительные меры поддержки для тех, кто потерял или ищет работу, принимают в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.
Она пояснила, что для тех, кто сталкивается с риском потери работы, сегодня предусмотрены субсидии. Также субсидии предоставляются на обучение новым профессиям.
«Хочу призвать наших граждан обратить внимание на такой формат поддержки как социальный контракт. Средства можно направить и на поиск работы, и на индивидуальную предпринимательскую деятельность, и на другие нужды, вплоть до ведения собственного подсобного хозяйства», - заметила вице-губернатор.
Обратиться за подробной информацией о существующих мерах поддержки можно в комитет по социальной защите Псковской области.