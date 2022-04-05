Экономика

Экономист дал прогноз относительно будущего курса доллара

После стремительного падения вероятно возвращение стабильного курса в 85-95 рублей за доллар, дал прогноз в разговоре с «Лентой.ру» экономист, аналитик Николай Подлевских. Он считает, что это движение будет естественным, для него не нужны даже внешние громкие поводы, хотя позже аналитики и могут попытаться связать это с определенными событиями.

На момент написания материала курс доллара на бирже опустился ниже 73 рублей, евро — 78 рублей.

«Рассуждения в этом векторе могут быть на основании технического или фундаментального анализа. Первый предполагает, что после падения курс отыгрывает от 38 до иногда 50 процентов разницы между старым и максимальным курсом. С фундаментальным намного сложнее, здесь неопределенность возрастает кратно, особенно с учетом того, что в ближайшее время должна будет определиться судьба продаж доллара за рубли, судьба валютной выручки и прочее», — сказал аналитик.

Он заметил, что потенциал резко негативного отношения к рублю уже в значительной мере исчерпан, о чем свидетельствует снижение ставки ЦБ с 20 до 17 процентов. А с учетом того, что, по словам Подлевских, Банк России крайне консервативен и осторожен, то его шаг можно считать стопроцентным подтверждением прохождения этого панического пика.

«Итак, я думаю, что возвратное движение курса остановится где-то на 95 рублях. Как минимум на 85 — это практически гарантировано. И здесь даже не нужно никаких внешних поводов. Возможно, и произойдет что-то формально яркое, что может оказаться зацепкой: какая-нибудь страна откажется платить за газ в рублях или будет принято какое-то жесткое послабление в валютном регулировании. Короче говоря, потенциал движения довольно серьезный», — убежден экономист.

ЦБ теоретически мог бы повлиять на эту ситуацию и не допустить возвращения курса к прежним высоким рубежам, но, как считает аналитик, предпринимать соответствующих попыток он не станет.

«Просто не к лицу это ЦБ — реагировать на спекулятивные движения. Что касается поводов к новым ужесточениям с целью создания негативного отношения к доллару, то они тоже не предвидятся. А когда нет никаких значимых внешних факторов, а движение происходит за счет спекулятивной игры, то и смысла большого противодействия этому нет», — заключил аналитик, передает «Лента.ру».