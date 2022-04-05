Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области

За последнюю неделю число вакансий в Псковской области снизилось заметнее всего по сравнению с другими регионами СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.
В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-21%) – вакансии падают в данной сфере уже вторую неделю подряд. Уменьшается число вакансий также в сфере науки и образования (-5%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (-5%). При этом растет спрос на работников в сфере автобизнеса (+8%), безопасности (+7%) и на производстве (+5%). Псковичи более всего интересовались работой в сфере банков и финансов (+6% резюме за неделю), в области безопасности и охраны (+4%), госслужбой (+5%).
За первую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО либо снижался (Коми, Калининградская область), либо оставался на прежнем уровне (Мурманская область, Карелия, Петербурге). В ряде регионов СЗФО конкуренция все равно продолжается расти, правда, уже медленней, речь идет о Новгородской, Псковской, Ленинградской областях. Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда.