Экономика

Наибольший спад вакансий в СЗФО зафиксировали в Псковской области

За последнюю неделю число вакансий в Псковской области снизилось заметнее всего по сравнению с другими регионами СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru.

«Динамика первой недели апреля 2022 года показывает, что в ряде регионов СЗФО ситуация продолжает медленно, но верно стабилизироваться. Так, за период с 4 по 10 апреля работодатели СЗФО в целом сократили число вакансий лишь на 0,29%, для сравнения в начале марта падение уровня вакансий было на 8%. Положительная динамика вакансий, то есть прирост, наблюдается в Калининградской, Мурманской областях, Карелии, Коми и НАО. Больше всего число вакансий упало за неделю в Псковской области и Ленобласти. Со стороны соискателей самыми активными за неделю в поиске работы были псковичи, новгородцы, петербуржцы и жители Ленобласти», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

В Псковской области за последнюю неделю число вакансий больше всего снизилось в сфере «Маркетинг и реклама» (-21%) – вакансии падают в данной сфере уже вторую неделю подряд. Уменьшается число вакансий также в сфере науки и образования (-5%) и в ресторанно-гостиничном бизнесе (-5%). При этом растет спрос на работников в сфере автобизнеса (+8%), безопасности (+7%) и на производстве (+5%). Псковичи более всего интересовались работой в сфере банков и финансов (+6% резюме за неделю), в области безопасности и охраны (+4%), госслужбой (+5%).

За первую неделю апреля уровень конкуренции за рабочие места в ряде регионов СЗФО либо снижался (Коми, Калининградская область), либо оставался на прежнем уровне (Мурманская область, Карелия, Петербурге). В ряде регионов СЗФО конкуренция все равно продолжается расти, правда, уже медленней, речь идет о Новгородской, Псковской, Ленинградской областях. Все это может говорить о начале стабилизации ситуации на местных рынках труда.