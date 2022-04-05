В Псковском отделении Сбербанка назначили нового управляющего

Владимира Компаниеца назначили на должность управляющего Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Фото: пресс-служба Сбербанка
Свою карьеру в банке Владимир Компаниец начал в 2011 году с должности заместителя управляющего – куратора блока «Корпоративный инвестиционный бизнес» в Ростовском отделении Сбербанка Юго-Западного банка, а с 2016 руководил Тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка.
Владимир Компаниец в 2003 году окончил Ростовский государственный экономический университет, в 2014 прошел обучение в корпоративном университете Сбербанка.
Анна Тарасенко, ранее возглавлявшая Псковское отделение банка, с 17 марта 2022 переведена на должность директора направления прямых продаж Северо-Западного банка Сбербанка.