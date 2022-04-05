Экономика

В Псковском отделении Сбербанка назначили нового управляющего

Владимира Компаниеца назначили на должность управляющего Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Свою карьеру в банке Владимир Компаниец начал в 2011 году с должности заместителя управляющего – куратора блока «Корпоративный инвестиционный бизнес» в Ростовском отделении Сбербанка Юго-Западного банка, а с 2016 руководил Тамбовским отделением Центрально-Черноземного банка.

«Мы рады приветствовать Владимира в нашей команде. Я уверен, что его профессиональные навыки, опыт и способность комплексно подходить к решению поставленных задач станут новым стимулом в развитии Псковского отделения Сбербанка», – отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Владимир Компаниец в 2003 году окончил Ростовский государственный экономический университет, в 2014 прошел обучение в корпоративном университете Сбербанка.

Анна Тарасенко, ранее возглавлявшая Псковское отделение банка, с 17 марта 2022 переведена на должность директора направления прямых продаж Северо-Западного банка Сбербанка.