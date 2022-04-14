Экономика

Лекарства в Псковской области подорожали на 5-7%

Лекарственные препараты подорожали в Псковской области на 5-7%. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

«Повышение цен на лекарства - это актуальный вопрос. Сейчас мы это мониторируем для себя, хотя у комитета нет полномочий по контролю за ценами, этим занимаются другие органы. Тем не менее, мы должны понимать, уязвимы ли наши пациенты в этом отношении или нет», - сказала гостья студии.

Так, согласно результатам мониторинга, стоимость лекарств в регионе увеличилась на 5-7%. По словам Марины Гаращенко, это незначительное повышение цен, как и на все товары.

«Но есть разные категории и группы лекарственных препаратов - есть жизненно необходимые, важные лекарственные препараты, цены на которые контролирует государство. Поэтому здесь повышений мы не отмечаем», - уточнила она.