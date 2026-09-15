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ЗАО «ЗЭТО» принял участие в главном мировом форуме электроэнергетики

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Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО», входящий в «Промышленный электротехнический кластер Псковской области», принял участие в 51-й сессии CIGRE, которая прошла с 23 по 28 августа в Париже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото: пресс-служба ЗАО «ЗЭТО»

CIGRE (Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения) — неправительственная и некоммерческая международная организация, объединяющая ученых и специалистов в области электроэнергетических систем из более чем 120 стран.

Сессия 2026 года собрала порядка 15 000 экспертов, представляющих операторов энергосистем, производителей оборудования, исследовательские центры и профильные вузы. Российские специалисты представили более 50 научных докладов, посвященных цифровой трансформации, интеграции ВИЭ и систем накопления, управлению спросом и снижению воздействия на окружающую среду.

Одной из важных тем сессии 2026 года стал переход к безэлегазовым технологиям. Основной движущей силой этого перехода является снижение потенциальных выбросов парниковых газов в течение полного жизненного цикла оборудования — в соответствии с глобальными целями по нулевым выбросам и развивающимися нормативными требованиями. На выставке CIGRE 2026 крупнейшие международные производители представили инновационные решения.

В этом году в рамках CIGRE формируется новое направление исследований — практический опыт применения газов и газовых смесей без элегаза на подстанциях. Завод «ЗЭТО» отслеживает подобные тенденции. С 2017 года предприятие серийно выпускает измерительные трансформаторы тока ТОГФ-110 кВ с азотной изоляцией. За это время на энергообъекты поставлено более 250 таких аппаратов. Они неоднократно демонстрировались на международных выставках, где на фоне глобального тренда на снижение выбросов CO₂ вызывали интерес у посетителей и экспертов отрасли, а также получали награды.

«ЗЭТО на протяжении многих лет является членом Российского национального комитета CIGRE. Это членство обеспечивает предприятию прямой диалог с ведущими специалистами отрасли из разных стран. Участие в 51-й сессии CIGRE и работа по направлениям НИК А3 РНК CIGRE — это возможность не просто отслеживать глобальную отраслевую повестку, но и вносить в неё российский инженерный вклад. Особенно важно это сегодня, когда формируются новые технологические стандарты», — отметили в пресс-службе ЗАО «ЗЭТО».
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