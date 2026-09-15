Псковская область поднялась на 15 место в рейтинге регионов по уровню безработицы

Псковская область заняла 15 место среди российских регионов по уровню безработицы по итогам второго квартала 2026 года. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Уровень безработицы в Псковской области составил 1,4%, что на 0,7 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода прошлого года. При этом среднее время поиска работы в регионе достигло 8,5 месяца, что стало третьим по длительности результатом в России.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место - Новгородская область;

9 место - Вологодская область;

22 место - Санкт-Петербург;

31 место - Калининградская область;

60 место - Архангельская область;

63 место - Мурманская область;

67 место - Республика Карелия;

70 место - Ленинградская область;

73 место - Ненецкий автономный округ.

По данным Росстата, уровень безработицы в России во втором квартале 2026 года составил 2,2% и сохранился на рекордно низком уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель не изменился. Число безработных в стране сократилось на 9,8 тысячи человек (на 0,6%).

Время поиска работы в среднем по стране увеличилось с 5,2 до 5,5 месяца. Доля граждан в состоянии застойной безработицы (тех, кто ищет работу год и более) выросла с 12,1% до 13,2%.

Безработица снизилась в 51 регионе России. В 20 субъектах эксперты зафиксировали рост этого показателя, а в 14 регионах он сохранил прежнее значение. В 55 регионах безработица составила менее общероссийского уровня (2,2%), еще в четырех субъектах она соответствовала ему. В 26 регионах уровень безработицы превысил общероссийский показатель, причем в двух субъектах он оказался выше 10%.

Лидерами рейтинга стали Нижегородская область и Калужская область, где уровень безработицы составил менее 1%. В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае и Республике Хакасия безработица также достигла 1%. Всего в шестнадцати регионах уровень безработицы оказался ниже 1,5%.

Наиболее высокий уровень безработицы эксперты отмечают в республиках Северного Кавказа. Рейтинг замыкает Республика Ингушетия, где уровень безработицы составил 22,6%. При этом именно в Ингушетии зафиксировали самое заметное снижение показателя — на 3,4 процентных пункта. Также существенно снизилась безработица в Кабардино-Балкарской Республике (на 1,3 п.п.) и в Чеченской Республике (на 1,2 п.п.).

Рост безработицы зафиксировали в 20 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Свердловской области (+1,2 п.п.), Кемеровской области (+0,7 п.п.), Москве (+0,5 п.п.) и в Приморском крае (+0,5 п.п.).

Самый короткий срок поиска работы (менее двух месяцев) зафиксировали в Саратовской области, Астраханской области, Республике Калмыкия и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Эксперты прогнозируют, что на фоне сохраняющегося дефицита кадров безработица и в дальнейшем останется на низком уровне.

Напомним, Псковская область по итогам второго квартала 2025 года заняла 55 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы.