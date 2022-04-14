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Экономика

Доходы бюджета Пскова в 2021 году выросли на 15%

15.04.2022 10:42|ПсковКомментариев: 0

Доходы городского бюджета в Пскове по сравнению с 2020 годом выросли на 15%. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Доходы городского бюджета по сравнению с двадцатым годом выросли на 15% и составили около 7 миллиардов рублей. Псков завершил прошлый год с профицитом в 70 миллионов рублей. Средства были направлены на погашение бюджетных кредитов», - сказал сити-менеджер.

По его словам, эти показатели стали возможны благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и дополнительному финансированию из областного, а также федерального бюджетов.

Теги: #Гордума #заседание
Источник: Псковская Лента Новостей
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