Экономика

Доходы бюджета Пскова в 2021 году выросли на 15%

Доходы городского бюджета в Пскове по сравнению с 2020 годом выросли на 15%. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в ходе доклада на сессии Псковской городской Думы сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Доходы городского бюджета по сравнению с двадцатым годом выросли на 15% и составили около 7 миллиардов рублей. Псков завершил прошлый год с профицитом в 70 миллионов рублей. Средства были направлены на погашение бюджетных кредитов», - сказал сити-менеджер.

По его словам, эти показатели стали возможны благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и дополнительному финансированию из областного, а также федерального бюджетов.