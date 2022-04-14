Экономика

Псковская область получит более 22 млн рублей на поддержку промышленных предприятий

Правительство РФ выделит Псковской области более 22 млн рублей на докапитализацию регионального фонда развития промышленности. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Обеспечить предоставление федеральных средств на поддержку промышленности в регионах поручил президент России, отметили в пресс-службе администрации региона.

«Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», — говорится в сообщении правительства РФ.

Всего на докапитализацию региональных фондов развития промышленности в 77-ми субъектах РФ будет направлено 4,3 млрд рублей. Выделенные правительством средства позволят снизить процентную ставку по кредитам, выданным на общую сумму более 20 млрд рублей.